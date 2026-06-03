Yrkeslärare inom naturbruksprogrammet med inriktning skog
Vännäs kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Vännäs Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Vännäs
2026-06-03
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-03Beskrivning
Liljaskolan söker en yrkeslärare att undervisa på skolans Naturbruksprogram inriktning skog och på vuxenutbildningen, skogsmaskinförare.Dina arbetsuppgifter
Din roll som lärare är att planera, genomföra och utvärdera din undervisning inom skogsutbildningen, både teoretiskt och praktiskt. Utifrån din kompetens och erfarenhet kan det vara aktuellt med kurser så som skogsvård, skogsproduktion, naturvård, motor och röjsåg, samt skogsmaskiner så som skotare och skördare.
Sedvanliga arbetsuppgifter som mentorskap, arbetslagsarbete, deltagande i systematiskt kvalitetsarbete etc. ingår också i uppdraget som lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och kan inspirera, är kunnig inom branschen och gärna har erfarenhet av läraryrket och som vill bli en del av vårt team.
Lärarlegitimation är önskvärt. Erfarenhet från annat arbete med ungdomar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är 100% tillsvidare vid uppvisande av lärarlegitimation. I annat fall särskild visstidsanställning som obehörig lärare på 100% under läsåret 26/27. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar löpande rekrytering så kom in med din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utdrag ur belastningsregistret vid eventuell intervju.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
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911 32 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Liljaskolan Kontakt
Charlie Svedmark 070-6822324 Jobbnummer
9944010