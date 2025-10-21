Yrkeslärare inom naturbruksprogrammet med inriktning skog
2025-10-21
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Liljaskolan söker en yrkeslärare för att undervisa på gymnasiets Naturbruksprogram med skogsinriktning samt på skolans vuxenutbildning.
På gymnasieutbildningen erbjuder vi två yrkesutgångar för våra elever, skogsvårdare och skogsmaskinförare.Dina arbetsuppgifter
Din roll som lärare är att planera, genomföra och utvärdera din undervisning inom skogsutbildningen, både teoretiskt och praktiskt. Utifrån din kompetens och erfarenhet kan det vara aktuellt med kurser så som skogsvård, skogsproduktion, naturvård, motor och röjsåg, samt skogsmaskiner så som skotare och skördare.
Sedvanliga arbetsuppgifter som mentorskap, arbetslagsarbete, deltagande i systematiskt kvalitetsarbete etc. ingår också i uppdraget som lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och kan inspirera, är kunnig inom branschen, har erfarenhet av utbildning och som vill bli en del av vårt utbildningsteam.
Lärarlegitimation är önskvärt. Erfarenhet från annat arbete med ungdomar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är 100% tillsvidare vid uppvisande av lärarlegitimation. I annat fall särskild visstidsanställning som obehörig lärare på 100% under ett år i taget.
Möjlighet finnas att via Umeå universitet läsa in en lärarlegitimation.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 - Vi arbetar med löpande rekrytering så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Medtag utdrag ur belastningsregistret vid eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
