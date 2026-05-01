Yrkeslärare inom maskin- och naturbruk
Friskolan Nytorp AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Bollnäs Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Bollnäs
2026-05-01
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friskolan Nytorp AB i Bollnäs
, Ovanåker
Publiceringsdatum2026-05-01
Du får som lärare jobba i ett lärarlag som har en helhetssyn på elevrelationer och lärande. All personal på skolan har som målsättning att alla elever skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. I din tjänst på Friskolan Nytorp kommer du att undervisa i traktorkörning, lantbruksmaskiner och redskap, samt ämnet naturbruk. Du skall på ett inspirerande sätt bidra till att ge lantbruksintresserade ungdomar en grundläggande och verklighetsanpassad utbildning.
Friskolan Nytorp ligger i Arbrå, belägen i Ljusnans dalgång som erbjuder ett omväxlande landskap och ett rikt naturliv.
Nytorp som skola har funnits sedan 1946 och präglas av en trygg, familjär anda. Vi är ett litet glatt gäng som jobbar nära eleverna för tillgänglighet, delaktighet och måluppfyllelse. Skolan erbjuder två gymnasieprogram, Naturbruk, inriktning lantbruk och naturturism, samt Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning.
Som vi ser det har skolan förutom det generella kunskapsuppdraget, en viktig samhällsfunktion i att utbilda unga till jobb inom hållbart jordbruk och levande landsbygd eller att möta ökade krav på duktiga maskinister inom entreprenad.
Skolan befinner sig i ständig utveckling och framtidstro. Eftersom skolan är liten har man som medarbetare stor påverkansmöjlighet för att göra skolan till en attraktiv arbetsplats och ett bra utbildningsalternativ för dagens ungdomar. Jobbet ger nära relationer med både elever och kollegor. På skolan går det idag 100 elever och vår målsättning är att öka elevantalet till 120 elever
Skoljordbruket omfattar för närvarande 70 hektar åkermark, 16 dikor och 25 tackor, dessutom lite smådjur. Den praktiska undervisningen i mjölk- och grisproduktion sker på skolans samarbetsgårdar.Dina arbetsuppgifter
Du skall undervisa och instruera eleverna i traktorkörning, service- och maskinvård. I tjänsten ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I tjänsten är du en del i ett arbetslag på lantbruksutbildningen. Som lärare arbetar du i nära samarbete med samtlig personal för att tillgodose eleverna de kunskaper som utbildningen omfattar. Vi värdesätter en bred kunskap hos dig som söker, för att vara flexibel i din tjänst. Tjänsten är en semestertjänst och det kan förekomma obekväm arbetstid, till exempel på kvällar och helger i högsäsong.
Kvalifikationer
Lärarlegitimation. Du skall även ha yrkeserfarenhet från maskinkörning inom lantbruk. Eftergymnasial utbildning inom lantbruk är meriterande.
Vi ser att du har god hand med ungdomar och att du är en god förebild som person och i ditt yrke.
Du ska kunna uttrycka dig på god svenska i tal och skrift.
Som person vill vi att du är initiativtagande och har en förmåga att samarbeta. Du är strukturerad och har en fallenhet för att lösa problem när de uppstår. Sist men inte minst har du ett positivt pedagogiskt och säkerhetsmässigt förhållningssätt.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker i augusti, eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande under ansökningstiden, så välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om arbetsgivaren:
Friskolan Nytorp jobbar för en trygg arbetsmiljö för att ge medarbetarna en säker och utvecklande arbetssituation. För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje. Tillsammans skapar vi livskvalitet och utvecklingsmöjligheter för såväl våra arbetskamrater som elever. Utan landsbygden stannar Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@nytorpcentrum.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Yrkeslärare maskin & naturbruk".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan Nytorp AB
(org.nr 556881-3561), https://nytorpcentrum.se/
Kyrkbyn 4900 (visa karta
)
820 10 ARBRÅ
För detta jobb krävs körkort.
Delägare och lärare
Anders Schön anders.schon@nytorpcentrum.se 070-3600115
9887265