Yrkeslärare inom måleri till Bygg- och anläggningsprogrammet
Huddinge kommun, Sågbäcksgymnasiet sektor 2
2026-01-09
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Sågbäcksgymnasiet i Huddinge är en modern och välrenommerad gymnasieskola med tydlig yrkesprofil. Vi erbjuder flera yrkesprogram, introduktionsprogram samt utbildning inom anpassad gymnasieskola. Hos oss står elevernas lärande, yrkesstolthet och framtida möjligheter i fokus - alltid med trygghet, kvalitet och relationer som grund.
Vårt Bygg- och anläggningsprogram är branschrekommenderat av Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN). Certifieringen innebär att utbildningen håller hög kvalitet och att samarbetet med branschen är starkt och levande. Eleverna utbildas i skolans egna verkstäder och har dessutom APL ute på företag, vilket ger en nära koppling till arbetslivet. Nu söker vi en engagerad och kompetent yrkeslärare inom måleri som vill vara med och utveckla vårt måleriprogram vidare i linje med branschens krav och Gy25.
Om tjänsten
I rollen som yrkeslärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom måleri, både teoretiska och praktiska moment. Du arbetar nära eleverna och bidrar till att bygga deras yrkesidentitet, ansvarstagande och professionella förhållningssätt. Tjänsten omfattar även nära samverkan med kollegor och arbetslivet, särskilt kopplat till APL och lärlingsutbildning i årskurs 2 och 3. Arbetsuppgifter Planera, förbereda och genomföra undervisning i enlighet med Skolverkets styrdokument (Gy25), där teori, praktik och yrkesetik vävs samman. Ansvara för anskaffning, planering, uppföljning och kvalitetssäkring av APL-platser samt etablera och upprätthålla goda kontakter med arbetsgivare och branschen. Bidra aktivt till att utveckla och stärka måleriinriktningen i nära samarbete med kollegor och branschföreträdare med elevens lärande och framtida anställningsbarhet i fokus. Medverka i programutveckling, arbetslagsarbete och skolans kvalitetsarbete.
Om dig
Vi söker dig som har yrkeslärarexamen inom Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri eller motsvarande yrkeserfarenhet/kompetens. Vi ser att du har goda kunskaper inom både praktiska och teoretiska delar av måleriyrket samt har god branschkännedom och förståelse för arbetsmarknadens krav. Vi ser även att du har erfarenhet av (eller intresse för) att arbeta med ungdomar och gärna har ett etablerat kontaktnät inom måleribranschen. Som person tror vi att du är trygg i ditt yrkeskunnande relationsskapande och en tydlig ledare som är strukturerad, ansvarstagande och flexibel. Du är kreativ och utvecklingsinriktad samt en lagspelare som gärna samarbetar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag:
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
• Petronella Lundberg, Biträdande rektor Sågbäcksgymnasiet: petronella.lundberg@huddinge.se
• Maria Hävner, Biträdande rektor Sågbäcksgymnasiet: maria.havner@huddinge.se
• Maria Rohyo Barac, Rektor Sågbäcksgymnasiet: maria.rohyo-barac@huddinge.se
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
