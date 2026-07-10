Yrkeslärare inom lager, logistik och transport!
Merit Utbildning Malmö AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2026-07-10
, Bjuv
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Vi söker en kollega till yrkesspåret inom lager, logistik och transport!
I Yrkesspår med sfi kombinerar deltagarna sfi-undervisning med arbetsmarknadsorientering, praktiska inslag och yrkeskurser inom olika yrkesområden. I teamet samarbetar sfi-lärare med yrkeslärare och branschcoacher som har egen förankring inom branschen.
Vi söker dig som har
pedagogisk erfarenhet inom lager
kreativa idéer om praktisk undervisning
ett brett kontaktnät inom lager, logistik och transport i Helsingborgsområdet för praktik och matchning
Merit AB är ett växande utbildnings- och coachningsföretag som drivs av pedagoger. Merit finns till för deltagarna. Vi arbetar med kompetensförsörjning tillsammans med arbetsgivare och utbildningar. Våra insatser håller hög kvalitet med effektiva metoder med starkt resultatfokus. På Merit är teamkänslan stark och det finns en mångfald av kompetenser bland personal och deltagare. Välkommen till en kreativ, rolig och stolt arbetsplats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7712936-2096645". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Merit utbildning Malmö AB
(org.nr 556717-4817), https://jobb.meritutbildning.com
Prästgatan 8 (visa karta
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252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Merit utbildning Jobbnummer
9999577