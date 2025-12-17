Yrkeslärare inom industriteknik inriktning CNC och skärande bearbetning
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vuxenutbildningen inom Kriminalvården motsvarar Komvux. Vuxenutbildningen är nationellt sammanhållen och organiserad för att studierna ska fungera oavsett vilket verksamhetsställe en klient kommer till och även om hen förflyttas under studierna.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Du undervisar ett begränsat antal studerande inom dina ämnen enligt gällande kurs- och ämnesplanerna både lokalt på Anstalten Tidaholm och på distans mot andra anstalter via telefon och lärplattform. Utöver detta handleder du också studerande i andra skolämnen. APL genomförs i anstaltens egen produktion där det också finns ansvariga APL-handledare vilka du regelbundet har kontakt med. Det innebär att du inte behöver ansvara för någon anskaffning av APL-platser. Arbetet innebär också att du i ditt uppdrag samarbetar och kontinuerlig har kontakt med lärare och andra yrkesgrupper över hela landet. Allt arbete utförs i Kriminalvårdens lokaler. Saknar du lärarlegitimation ger vi dig möjlighet till vidareutbildning, det innebär dock att du för anställning behöver vara behörig för antagning till yrkeslärarutbildningen.Kvalifikationer
I din roll som lärare är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Grundläggande behörighet till yrkeslärarutbildning
• Särskild behörighet i form av specialiserade yrkeskunskaper inom ett eller flera yrkesämnen
• Relevant yrkeskunskap inom det aktuella undervisningsområdet
• God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Lärarlegitimation eller pågående yrkeslärarutbildning
• Erfarenhet av att undervisa inom vuxenutbildning/Komvux
• Erfarenhet av distansundervisning
Vänligen bifoga din lärarlegitimation eller intyg för pågående utbildning till yrkeslärarutbildning i ansökan.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
