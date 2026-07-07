Yrkeslärare inom HT och försäljning och service sökes!
Paradigma AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nacka Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nacka
2026-07-07
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Om Uppdraget:
Vi på Nordiskt Lärcenter söker nu en engagerad och kunnig lärare inom Hotell och turism med inriktning på reception samt Försäljning och service, som vill arbeta på heltid. I uppdraget ingår bland annat att undervisa, rätta och bedöma elevuppgifter samt ge återkoppling på redovisade kunskaper. Du ansvarar även för uppföljning av elever under deras APL samt andra uppgifter som hör till rollen.
Vi söker dig som kan börja arbeta omgående och som har möjlighet att arbeta på plats, då distansarbete inte är aktuellt för denna tjänst.Publiceringsdatum2026-07-07Kravprofil för detta jobb
• Lärarlegitimation är ett krav.
• Du har ämnesbehörighet inom Hotell och turism och/eller Försäljning och service.
• Du har ett agilt förhållningssätt kring lärande, med fokus på att anpassa undervisningen efter individers olika förutsättningar och behov.
• Erfarenhet av att undervisa i olika undervisningsformer.Arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning inom Hotell och turism samt Försäljning och service.
• Ge individuellt stöd och återkoppling till studenter utifrån ett formativt förhållningssätt, där studenternas lärandeprocess ständigt bedöms och utvecklas.
• Anpassa undervisningen utifrån studenternas individuella behov och förutsättningar.
• Delta i pedagogiskt utvecklingsarbete för att ständigt förbättra undervisningsmetoder och kursmaterial. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Paradigma AB
(org.nr 559343-9382), http://www.nordisktlc.se
Gamla värmdövägen 4 (visa karta
)
131 47 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordiskt Lärcenter Kontakt
Ahmed Marrakchi ahmed.marrakchi@nordisktlc.se 0737636055 Jobbnummer
9996018