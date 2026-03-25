Yrkeslärare inom hotell och turism till Malmö Borgarskola
2026-03-25
Ref: 20260641
Hotell- och turismprogrammet på Malmö Borgarskola växer och därför söker vi nu två yrkeslärare. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett dynamiskt, inspirerande och kreativt team med många års erfarenhet från både besöksnäringen och läraryrket. Vi har ett väl uppbyggt samarbete med branschen, såväl i Malmö med omnejd som utomlands och strävar hela tiden att utöka och fördjupa dessa samarbeten. Malmö Borgarskolas hotell- och turismprogram är Visitacertifierat vilket innebär att vi håller hög kvalitet på vår utbildning och vårt branschsamarbete så att våra elever lär sig det som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad.
I ditt arbete som lärare ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppfylla kunskapskraven. Du stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling utifrån deras individuella förutsättningar.
Som lärare befinner du dig i en miljö av kontinuerligt kollegialt lärande och utveckling. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är en del av och bidrar till utvecklingsarbetet på skolan. I dialog med kollegor utvecklar ni er kompetens tillsammans och bidrar till att skapa en lärande organisation. Genom reflektion och kreativitet utvecklar ni kvaliteten i arbetet.
Som yrkeslärare främjar och utvecklar du dessutom ett gott samarbete med nya och befintliga partners inom branschen samt är delaktig i att utveckla programmen. I tjänsten ingår arbete med APL, både på hemmaplan och utomlands.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är yrkeslärare med behörighet att undervisa på hotell- och turismprogrammet i första hand, alternativt högskoleutbildning (minst 180 hp) som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet från branschen såsom från servering, bar, hotell och konferens
• God insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet
• God digital kompetens
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av undervisning i aktuellt ämne
• Erfarenhet av annan undervisning/pedagogiskt arbete
• Erfarenhet av utlands-APL
• Goda kunskaper i engelska.
Vi söker dig som är trygg i yrkeslärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga. Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och tidigare erfarenheter påverkar lärandet och bemötandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
Malmö Borgarskola är en mötesplats med en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Idag har vi 1370 elever och erbjuder program inom ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, hotell- och turism, handel- och administration samt International Baccalaureate. Vi har välutbildade och engagerade lärare med fokus på den dagliga undervisningen där den enskilde eleven blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar.
Vår skola är en trivsam och välutrustad arbetsplats med ordning och reda där alla elever tillsammans med personalen upplever delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Det internationella perspektivet genomsyrar vår verksamhet. Skolan har flera internationella utbildningar, utbyte med flera länder och goda kontakter med svenska och utländska universitet.
Vill du veta mer om oss? Besök: borgarskolan.malmo.se/
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 50-75%, tjänstgöringsgrad kan diskuteras
Antal tjänster: 2
Tillträde: 260807
Om du studerar eller planerar att studera för en behörighetsgivande examen är du också välkommen med din ansökan då tjänstgöringsgraden till viss del är flexibel.Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor, Malmö Borgarskola
Åsa Lundberg asa.lundberg2@malmo.se 0708-29 52 86 Jobbnummer
9818469