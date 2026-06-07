Yrkeslärare inom handel och service till anpassad gymnasieskola
Osby kommun, Barn och Utbildning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Osby Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Osby
2026-06-07
, Östra Göinge
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-07Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare med kompetens inom området handel och service. Du kommer ingå i ett mindre arbetslag och förväntas att tillsammans med kollegor undervisa och driva utvecklingen på programmet. Utveckling sker när erfarenhet och kunskaper omsätts, vilket uppstår i samverkan och i kollegiala samtal, där elevens perspektiv alltid är i centrum. Du är en självklar medspelare i din egen, ditt programs och all annan utveckling på skolan.
Du har förmåga att anpassa dig efter elevernas dagsform och arbetar med struktur, ansvarstagande och ett lösningsfokuserat synsätt. Du använder ett lågaffektivt bemötande med elevernas bästa i fokus och har ett pedagogiskt förhållningssätt i allt du gör. Du är positiv, tydlig, samarbetsinriktad och bidrar till en trygg och utvecklande lärmiljö som stödjer eleverna att nå sina mål.
I Uppdraget ingår undervisning av kurser kopplat till programmet. Programmet har stor del av utbildningen arbetsplatsförlagd (APL) varför det i arbetsuppgifterna ingår ansvar för nätverkande och frekventa besök med trepartssamtal under elevernas praktik.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i anpassad skola.Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du är en skicklig pedagog med yrkeserfarenhet inom handel och service. Vi ställer krav på att du som lärare kan individualisera undervisningen och att du kreativt och aktivt deltar i utformningen av undervisningen som stärker lärandet och utvecklingen hos våra elever. Vi vill att du som lärare strävar efter att ständigt förbättra lärmiljön och anpassar din undervisning efter elevernas olika förutsättningar och behov.
Du är en ledare i klassrummet och använder struktur och tydlighet för att behålla trivsel och studiero. Du har lätt för att samarbeta, bygga starka och professionella relationer.
Vi söker dig legitimerad Yrkeslärare alt. lärare med behörighet att undervisa i anpassad gymnasieskola med erfarenhet inom handel.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande så skicka din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med din lärarlegitimation.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "99/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Arbetsplats
Osby kommun, Barn och Utbildning Kontakt
Sveriges Lärare osby@sverigeslarare.se Jobbnummer
9951264