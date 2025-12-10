Yrkeslärare inom el-och energi med inriktning automation
Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Undervisning i olika ämnen för elever som studerar till industrielektriker. Stor tyngdpunkt på ämnena automation 2 och 3.
Du ingår i ett arbetslag där kollegor samarbetar i olika ämnen och planerar tillsammans. Som lärare är du delaktig i att organisera elevers arbetsplatsförlagda lärande och följa upp deras lärande under praktikperioden.Kvalifikationer
Du har erfarenhet från att arbeta som industrielektriker. Stor fördel om du har varit handledare för elever eller har tidigare erfarenhet från undervisning.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivare Karlskrona kommun
Arbetsplats
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Rektor
Rektor
Charlotta Kihbert charlotta.kihlbert@karlskrona.se 0455304174
