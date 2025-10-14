Yrkeslärare inom el- och energiprogrammet till Mimers Hus Gymnasium
2025-10-14
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vill du vara med och utbilda framtidens elektriker?
Nu söker vi dig som vill dela med dig av din yrkeserfarenhet och inspirera nästa generation elektriker.
På Mimers Hus gymnasium får du möjlighet att kombinera ditt intresse för elinstallation med ett meningsfullt uppdrag som lärare.Om företaget
Mimers Hus gymnasium är en attraktiv skola i centrala Kungälv med ca 1600 elever och 180 engagerade medarbetare. Vi erbjuder tretton nationella program, både yrkes- och högskoleförberedande, samt introduktionsprogram.
På El- och energiprogrammet examineras årligen cirka 35 elever - elever som är redo att ta steget ut i arbetslivet som framtidens elektriker. Vår målsättning är att alla ska lyckas, och vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare hos oss kommer du att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning inom El- och energiprogrammet.
Vara mentor tillsammans med en kollega för en grupp elever.
Skapa en trygg, varierad och inspirerande lärmiljö utifrån elevernas behov.
Bidra aktivt i arbetslaget och utveckla programmet tillsammans med dina kollegor.
Du kommer på sikt att undervisa i samtliga yrkeskurser på programmet. Tillsammans med dina kollegor stöttar du eleverna i deras utveckling både i klassrummet och under APL.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet från elinstallation.
Helst har lärarlegitimation, men det är inget krav - det finns möjlighet att kombinera arbete med lärarutbildning.
Är trygg i din yrkesroll och har ett tydligt, relationsskapande ledarskap.
Har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa samarbetspartners.
Tidigare erfarenhet av att handleda lärlingar eller APL-elever är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt engagemang, ordningssinne och samarbetsförmåga.
Anställningsform och omfattning
Tjänstens omfattning kan diskuteras, men är på minst 70 %.
Anställningen är tidsbegränsad, men det finns goda möjligheter till en fast tjänst på sikt.
Vi erbjuder
Stöd från erfarna och engagerade kollegor.
Möjlighet att kombinera arbete med lärarutbildning.
En arbetsplats med stark gemenskap där vi tillsammans arbetar för att Alla ska lyckas.
Centralt läge i Kungälv med goda kommunikationer.
Välkommen med din ansökan!
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och utbilda framtidens elektriker? Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om läraryrket - vi svarar gärna på dina frågor.Övrig information
