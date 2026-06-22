Yrkeslärare inom El till våra Digitala Skola
Academedia Support AB / Installationselektrikerjobb / Malmö Visa alla installationselektrikerjobb i Malmö
2026-06-22
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Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Vill du använda din yrkeserfarenhet till att utbilda nästa generation inom elteknik? Hos Movants Digitala skola får du en varierad roll där du kombinerar praktisk branschkunskap med pedagogik, digital undervisning och möjligheten att göra verklig skillnad för både deltagare och bransch.
Om rollen
Movants Digitala skola är en nationell enhet som stöttar våra skolor runt om i Sverige. Vi hjälper till vid nyanställningar, tillfälliga behov och långsiktiga uppdrag, samtidigt som vi utvecklar nya arbetssätt för framtidens yrkesutbildning.
Nu söker vi yrkeslärare med kompetens inom installationsel, industriel, distributionsel eller andra eltekniska områden. Rollen kan innebära både fjärrundervisning och praktiska inslag på någon av våra skolor eller hos företag. Placering sker enligt överenskommelse och det finns möjlighet att arbeta från en Movantskola, hemifrån eller från ett kontor inom AcadeMedia.
Som yrkeslärare hos oss får du dela med dig av din kunskap, handleda deltagare och bidra till att de utvecklar både praktiska färdigheter och teoretisk förståelse. Du blir en del av ett engagerat team med kollegor runt om i landet, där flexibilitet, lösningsfokus och yrkesstolthet är viktiga delar av vardagen.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från elbranschen och vill ta nästa steg in i en utbildande roll. Du har ett genuint intresse för människor, lärande och yrkesutveckling.
Vi ser gärna att du har:
• Yrkesbevis inom installationsel, industriel, distributionsel eller annat eltekniskt yrke
• Minst fem års yrkeserfarenhet från elbranschen under de senaste tio åren
• Erfarenhet av att undervisa eller handleda vuxna
• Förmåga att anpassa undervisningen efter deltagarnas olika behov
• God pedagogisk förmåga och vana att förklara teori och praktiska moment
• God digital vana
• Möjlighet att resa i tjänsten vid behov
Det är meriterande om du har lärarlegitimation, annan pedagogisk erfarenhet eller kompetens inom högvolt och/eller signalsystem inom järnväg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är trygg i din yrkeskunskap, flexibel, engagerad och tycker om att skapa struktur även när uppdragen varierar.
Movant erbjuderVia Digitala skolan får du chansen att arbeta i en varierande lärarroll. Vi arbetar med såväl med mer akuta lösningar som med långsiktiga uppdrag. Har du förmågan, och tycker att det är roligt, att arbeta med högt tempo, olika arbetssätt, med hög ansvarskänsla och stort engagemang.
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
AnställningsformTillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställningOmfattning: 100%Tillträde: enligt överenskommelseTjänstens placering är flexibel, du kan vara stationerad på någon av de orter där vi bedriver verksamhet.
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
KontaktOm du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Aldén på telefon 072-819 82 72 eller via e-post thomas.alden@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
212 39 MALMÖ Arbetsplats
Movant Kontakt
Rekryterare
Thomas Aldén thomas.alden@movant.se Jobbnummer
9972977