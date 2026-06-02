Yrkeslärare inom dator- och kommunikationsteknik till Pauliskolan
2026-06-02
Ref: 20261365
Vi på Pauliskolan söker en yrkeslärare för undervisning inom dator- och kommunikationsteknik på el- och energiprogrammet. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!
Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger eleverna kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.
Som yrkeslärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential – både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar, för att bli redo inför sin kommande yrkesroll. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.KvalifikationerKvalifikationer
Yrkeslärarutbildning med behörighet att undervisa i elteknik och programmering
I andra hand slutförd utbildning inom aktuellt undervisningsområde som arbetsgivaren bedömer relevant
Flerårig yrkeserfarenhet från aktuell bransch
Mycket goda ämneskunskaper
Vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av undervisning inom aktuellt ämne
Erfarenhet av annan undervisning/pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är trygg i yrkeslärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga. Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och tidigare erfarenheter påverkar lärandet och bemötandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
Pauliskolan är en skola där tradition möter innovation! Vi arbetar i en historisk och charmig miljö samtidigt som undervisningen präglas av moderna och kreativa lärmetoder. På skolan utbildar vi elever inom programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap, barn- och fritid, teknik, el och energi samt introduktionsprogrammet. Vår skola är belägen i hjärtat av Malmö och speglar stadens stora mångfald och dynamik - ett Malmö i miniatyr där varje elev får möjligheten att blomstra. Vi har ett naturligt engagemang för internationella frågor och är en FN-certifierad skola med Bernadotteprofil. Tillsammans rustar vi eleverna för framtiden - för studier, arbete och som världsmedborgare.
Vill du veta mer om oss? Besök https://malmo.se/pauliskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är cirka 1800 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv – och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
