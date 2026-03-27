Yrkeslärare inom Bygg- och anläggning till Rodengymnasiet
Vi erbjuder dig
Vi söker en yrkeslärare med kompetens att undervisa på Bygg- och anläggningsprogrammet inom inriktningen husbyggnad. Utöver undervisning ingår bland annat mentorskap för elever och arbete med APL. Både att anskaffa APL-platser samt att följa upp och bedöma elevers kunskapsutveckling under deras APL.
Vårt Bygg- och anläggningsprogram har sammanlagt 90 utbildningsplatser fördelat på tre årskurser. Vi har endast inriktningen husbyggnad och de flesta elever väljer yrkesutgången träarbetare. Vi erbjuder flera yrkesutgångar och har ofta enstaka elever som väljer plattsättare eller betongarbetare. I årskurs 1 undervisas eleverna enbart på skolan medan årskurs 2 och 3 är lärlingsutbildning. Detta innebär att eleverna gör hälften av sin utbildningstid på ett APL-företag och mestadels undervisas teoretiskt i skolan.
Arbetslaget består av 3,5 yrkeslärare och 1 lärare inom gymnasiegemensamma ämnen och delar lokaler med fordonsprogrammet.
Uppdraget
På Rodengymnasiet arbetar vi konkret med en lektionsdesign som innebär att det ska vara en variation av elevaktiviteter och läraraktiviteter i klassrummet. Varje elev ska bemötas utifrån sina förutsättningar och behov. Du behöver vara tydlig i ditt ledarskap samtidigt som du har kapacitet att ta hänsyn till elevernas möjlighet att få påverka undervisningens upplägg och innehåll. I bedömningsarbetet ställer vi höga krav på din förmåga att jobba såväl formativt som summativt.
Utmaningar och möjligheter
Tjänsten ställer stora krav på dig som pedagog att lära ut på ett varierat och metodiskt sätt, att föra motiverande samtal med eleverna och att ge alla elever bästa förutsättningar att lyckas. Du behöver under lektionstid och mentorstid ge stöd i studieteknik och planering utifrån läroplanen.
Det här behöver du ha med dig
• Du är legitimerad yrkeslärare inom husbyggnad
• Då en del av arbetsuppgifterna innebär att besöka APL-elever så är det ett krav att du har körkort.
• Du är flexibel, öppen och har en god samarbetsförmåga i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du har goda ledaregenskaper i klassrummet och har förmågan att planera en undervisning som på ett systematiskt sätt för eleverna mot kunskapsmålen.
• Vi sätter stort värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och förmåga att inspirera.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Välkommen till oss
Rodengymnasiet är Norrtälje kommuns största kommunala gymnasieskola. Här finns 12 gymnasieprogram, både högskoleförberedande och yrkesprogram, och ca 1200 elever och 130 medarbetare. Här har vi höga förväntningar på elever och medarbetare och vi arbetar gemensamt för att skapa den bästa utbildningen och skolan för våra elever. Det innebär att vi har fokus på ett proaktivt elevhälsoarbete där värdegrundsfrågor lyfts löpande under läsåret. Vi har ett Trygghetsteam som arbetar med att stärka gemenskap, trygghet och trivsel på skolan. Mentorskapet präglas av tidiga insatser i god samverkan med elevhälsoteamet, lärarkollegor och vårdnadshavare. Arbetsgemenskapen på Rodengymnasiet kännetecknas av en vilja och lust att utveckla pedagogik, ledarskap och verksamheten som helhet för att alla elever ska nå sin fulla potential.
Vår vision är tydligen och enkel: Alla barn och unga ska lyckas med sin skolgång. För att uppnå detta arbetar vi hårt varje dag. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö där varje barn och elev känner sig sedd, hörd och respekterad.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 11 augusti 2026
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas. Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/mot-en-medarbetare/) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217) Arbetsplats
Norrtälje kommun, Programrektorer Kontakt
Rektor
Marie Stoltz marie.stoltz@norrtalje.se Jobbnummer
9822347