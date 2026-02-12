Yrkeslärare inom bageri elller konditori till Komvux Malmö restaurangskola
2026-02-12
Vi på Komvux Malmö Restaurangskola söker en yrkeslärare inom bageri och konditori till restaurang- och livsmedelsprogrammet. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med slutdatum 31 december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential - både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar, för att bli redo inför sin kommande yrkesroll. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som :
• Yrkeslärarexamen med behöriget inom bageri eller konditor i andra hand utbildning som bagare eller konditor
• Genomfört HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) utbildning
• Flerårig yrkeserfarenhet från bageri- eller konditoribranschen
• Mycket goda ämneskunskaper
• God insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet
• Digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda digitala verktyg som arbetsredskap
• Mycket god svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du är/har:
• Pedagogisk utbildning
• Tidigare erfarenhet av undervisning/pedagogiskt arbete
• Tidigare erfarenhet att arbeta med praktik, APL eller motsvarande
• Utbildning eller arbetslivserfarenhet inom andra ämnesområden inom restaurang och livsmedel
• Tidigare erfarenhet att handleda bagerielever med annat modersmål än svenska
Vi söker dig som är trygg i yrkeslärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningsätt och en mycket god pedagogisk förmåga. Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning.
Om arbetsplatsen
Komvux, Malmö Restaurangskola har yrkespaket med inriktning bageri, konditori, restaurang, storkök, servering samt café och delikatess. Det går drygt 160 elever inom dessa utbildningar. Som en del i undervisningen drivs även elevmatsal, restaurang, konditori samt lunchbutik så kallad " Take Away".
Vill du veta mer om oss? Besök nedanstående länkhttps://malmo.se/Komvux-Malmo/Las-en-yrkesutbildning/Gymnasial-yrkesutbildning.html
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tiidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse till 31 december 2026
I denna rekrytering genomförs löpande urval. Tillsättning sker först efter sista ansökningsdag.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor, Komvux Malmö
Åsa Pålsson asa.palsson@malmo.se 0732-319020 Jobbnummer
9737963