Yrkeslärare Industri Med Fokus På Stem Till Guc I Sibbhult
2025-09-25
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Göinge Utbildningscenter är kommunens samlade utbildningsnav efter grundskolan. Här finns vuxenutbildning (SFI, grundläggande, gymnasial och anpassad), introduktionsprogrammen samt olika yrkesutbildningar. Hos oss finns en stark laganda och ett genuint engagemang för individens utveckling. Skolans värdegrund genomsyras av Göingemodellen, där ansvar, engagemang och öppenhet är centrala.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Våra industriutbildningar utvecklas i nära samverkan med näringslivet/Teknikcollege (TC) och vi ser nu ett behov av att stärka fokuset på STEM-ämnena (science, technology, engineering och mathematics).
Vi söker därför dig som vill undervisa inom industriteknik med inriktning CNC och skärande bearbetning och samtidigt bidra till att stärka elevernas förståelse för STEM som helhet.
Du blir en del av ett arbetslag som undervisar inom industriteknik (svets, CNC och sten). Tjänsten omfattar undervisning för både ungdomar och vuxna.
Som lärare hos oss kommer du förutom att undervisa även att planera och vidare utveckla våra utbildningar i nära samarbete med kollegor, bransch och lokala företag. Du kommer därmed att förväntas ha en viktig roll i att:
• integrera matematik, teknik och naturvetenskap i industrirelaterade kurser
• arbeta med modern teknik såsom CAD, CAM, automation och digitalisering
• inspirera elever till att se möjligheterna inom teknik, innovation och hållbar industriutveckling
Hos oss är laganda och individen lika viktiga. Du möts av stor entusiasm och samhörighet bland både lärare och elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• intresse och förmåga att väva in STEM-perspektiv i undervisningen
• behörighet eller studerar till yrkeslärare inom industritekniska ämnen eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser relevant.
• arbetslivserfarenhet inom CNC, skärande bearbetning, materiallära, tillverkningsunderlag och underhållsteknik.
• Dokumenterade kunskaper eller arbetslivserfarenhet i CAD/CAM (ex Fusion 360 eller likvärdigt CAD-program)
• Kunskap i automation, pneumatik/hydraulik, produktionsteknik eller svetsteknik är meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet från industribranschen, ett brett kontaktnät samt goda IT-kunskaper. Kunskaper i flera språk och ett språkutvecklande arbetssätt är meriterande.
Som person är du pedagogisk, trygg i såväl klassrummet som industrilokalen och har ett inkluderande ledarskap. Du brinner för att utveckla elevernas nyfikenhet på teknik och deras förmåga att lösa problem genom både praktiskt och teoretiskt arbete.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
