Yrkeslärare i VVS till Örnsköldsviks Gymnasium
Örnsköldsviks kommun / Gymnasielärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla gymnasielärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-16
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Örnsköldsviks gymnasium har två skolbyggnader, Parkskolan och Nolaskolan. Hos oss studerar sammanlagt drygt 1800 elever fördelade på fem högskoleförberedande program och tio yrkesprogram samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Örnsköldsviks gymnasium är utsedd till övningsskola vilket innebär att VFU-studenter är ett regelbundet inslag i skolan.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i yrkesämnen på VVS- och fastighetsprogrammet och kommer ha det
övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Uppdraget innebär att tillsammans med ett arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap för ett antal elever. I det ingår ett stort ansvar för att följa upp och stödja dina mentorselever och att aktivt delta i elevhälsoarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning och erfarenhet från VVS-branschen eller lärarexamen med inriktning VVS, eller du som skulle vilja utbilda dig till yrkeslärare inom VVS-området. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Även du som har annan kvalifikation är välkommen att söka, vid en eventuell anställning blir
anställningen då tidsbegränsad utifrån legitimationskrav för tillsvidare.
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. I enlighet med uppdraget kan du också ta eget ansvar och arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov.
Vi söker dig som gillar att tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid en eventuell anställning ska utdrag från Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Åsa Elfving, Sveriges Lärare asa.elfving@ornskoldsvik.se 070-5848416 Jobbnummer
9966075