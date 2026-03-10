Yrkeslärare i väktarutbildning till vuxenutbildningen
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som lärare på Vuxenutbildningen kommer du arbeta med undervisning inom barn- och fritidsprogrammet med inriktning väktare. Du har klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa samt med andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för elevernas lärande och utveckling. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs i en roll där du både undervisar och samverkar med kollegor och bransch.
För tjänsten krävs att du:
* är legitimerad gymnasielärare med relevanta ämneskompetens inom barn- och fritidsprogrammet med inriktning väktare. Alternativt har kvalificerad branch erfarenhet med relevanta ämneskompetenser inom barn-fritidsprogrammet med inriktning väktare
* har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* har erfarenhet av att utveckla och bedriva APL
* har goda kunskaper om relevant lagstiftning och regelverk kopplat till väktarutbildning
För att lyckas i rollen är du:
* pedagogisk och har förmåga att planera, genomföra och anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar
* relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer
* samarbetsinriktad och bidrar till ett gott arbetsklimat i samarbete med kollegor och andra aktörer
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig:
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
