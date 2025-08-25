Yrkeslärare i Svets till vuxenutbildningen
2025-08-25
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
, Trollhättan
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Är du erfaren svetslärare inom industrin och vill dela med dig av dina kunskaper, eller bara vill prova på en ny utmaning i livet?
Vi söker en svetslärare till vuxenutbildningen i Vänersborg
Vi ser att du som person är mycket engagerad och drivs av att se eleverna utveckling.
Att du gillar att arbeta i lag men även duktig på att strukturera och planera din egna undervisning. Du har ett stort intresse för att jobba med elever, gillar att planera, strukturera men har även lätt för att anpassa dig till ändrade situationer. Du är mån om ditt uppdrag och kan anpassa din undervisning beroende på elevens behov. Du trivs att samarbeta med andra och har lätt för att skapa relationer med elever och kollegor.
Undervisning och planering av undervisning är huvudsakliga arbetsuppgifter. Utöver detta ligger fokus på att förbättra elevernas lärande genom systematisk skolutveckling. Hos oss är du delaktig i den utvecklingen på flera plan - elevernas, ditt eget och organisationens. Styrdokumentens skrivningar om att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genomsyrar hur vi organiserar såväl undervisning som kompetensutveckling. Förbundets storlek är en styrka, den entusiasm och erfarenhet våra medarbetare besitter skapar förutsättningar för kollegialt lärande och där du kommer vara en del av det arbetslag med yrkeslärare som finns på skolan.
Övrigt ingår: Kontakt med företag gällande arbetsplatsförlagd undervisning och praktikbesök.
Vi ser gärna att du har ett brett kontaktnät och känner dig bekväm med att skapa goda relationer med näringslivet.
Tjänst Svetslärare
- Som svetslärare undervisar du elever inom flertalet svetsmetoder och material. Förutom praktisk undervisning ingår teoretiska kurser så som tillverkningsunderlag, materiallära, driftssäkerhet mm
I undervisningen ingår metoder som:
- TIG
- MIG/MAG
- MMA
Kvalifikationer Svetslärare
- Du är legitimerad yrkeslärare.
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet från branschen
- Svetslicenser/svetsarprövning i TIG, MAG och MMA-svets
Meriterande Svetslärare
- Teoretiska kunskaper i produktions- och kvalitetsteknik gentemot skärande bearbetning och/eller svets.
- Erfarenhet av CAD, CNC och CAD/CAM inom plåtskärande bearbetning skärande (plåt)
- Har gått Yrkeshögskola eller annan efter gymnasial utbildning gentemot industri.
- Ett stort kontaktnät bland industriföretagen i Västra Götalandsregionen är meriterande.
Övrigt, gäller alla tjänster
- Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
- Tjänsten är en tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning) såvida du är behörig yrkeslärare.
- I första hand söker vi dig som är behörig, men även du som studerar till yrkeslärare eller kommer direkt från branschen är välkommen att söka.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
