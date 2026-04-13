Yrkeslärare i handel och service till till Eksjös anpassade gymnasium
2026-04-13
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom gymnasieskola? Drivs du av att utveckla elevers yrkeskompetens och lätt för att skapa goda relationer med ungdomar? Vill du vara med och forma framtidens medarbetare inom handel och service? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Vi söker en yrkeslärare till service och handel på Eksjös anpassade gymnasieskola. Du kommer i huvudsak undervisa i praktiska och teoretiska ämnen på vårt nationella program för handel och service (HS). Utöver detta kommer undervisning i något annat ämne ske beroende på din kompetens.
I ditt arbete som lärare ingår att planera och genomföra lektioner och du har ett övergripande pedagogiskt ansvar för eleverna som deltar i utbildningen. Du ska vara ett stöd för eleverna och ha en helhetssyn på elevens utveckling. Det innefattar således att hålla utvecklingssamtal och delta i andra möten som gynnar elevens lärande. I arbetet ingår även samordning för elevernas APL tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare, vilket innebär intern planering, externa kontakter med arbetsgivare samt besök och uppföljning av elevens lärande på APL-platsen. Som yrkeslärare på HS förväntas du driva programmets företag inom ramen för Ungt Företagande men också samarbeta med lärarna på Ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium samt skapa externa partners inom handel i kommunen.
I tjänsten ingår ett mentorskap på programmet tillsammans med en av skolans kärnämneslärare. Till hösten beräknas åtta elever gå HS och du kommer att stöttas av två elevassistenter samt av den kärnämneslärare som kommer att vara knuten till programmet. Tillsammans har ni ett övergripande ansvar för att stimulera och hitta lösningar så att eleverna utvecklas på bästa möjliga sätt.
Anpassade gymnasieskolans verksamhet är uppbyggd kring ett specialpedagogiskt arbetssätt. Utifrån styrdokumenten skapar du en tydlig, tillgänglig lärandemiljö, där du som lärare tillsammans med övrig personal har en helhetssyn kring eleverna med syftet att utveckla deras kunskaper, förmågor och färdigheter för att skapa möjligheter till ett meningsfullt och innehållsrikt liv baserat på varje elevs individuella framtidstankar och förutsättningar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare och behörig inom ämnena handel och service. Har du dessutom utbildning som speciallärare eller annan utbildning inom det specialpedagogiska fältet är detta meriterande. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat på gymnasiet. Du är också välkommen att söka om du har erfarenhet från handel eller service och är intresserad av att arbeta som lärare, även om du ännu inte har lärarlegitimation. Om du saknar lärarlegitimation förväntas du vara beredd att läsa in den parallellt med arbetet.
För att lyckas i rollen behöver du ha god branschkännedom och kan bidra med aktuella perspektiv från arbetslivet in i undervisningen. Erfarenhet av att handleda, utbilda eller leda andra är meriterande.
Som person är du engagerad, strukturerad och kreativ. Du kommunicerar tydligt och är trygg och stabil i din lärarroll. Du har ett intresse för att arbeta med ungdomar och du har lätt att skapa relationer. Du trivs med att arbeta kollegialt, både när det gäller att dela med dig av din erfarenhet och att ta del av och lita på andras erfarenheter. Vi söker också dig som är flexibel och självgående, som har förmåga att anpassa sig efter förändrade situationer och tar eget ansvar för att driva arbetet framåt samtidigt som du gillar att samarbeta.
Om vår skola
Den anpassade gymnasieskolan i Eksjö är centralt belägen i Eksjö på Storegårdsområdet och är organisatoriskt en del av Eksjö Gymnasium. På skolan arbetar rektor, speciallärare/lärare, elevassistenter, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Utöver det har vi god tillgång till skolsköterska/kurator och mycket bra kontakt med bland annat habiliteringen.
Vi har idag elever fördelade på tre nationella program samt vårt individuella program. Vi har tre prioriterade områden som vi arbetar mot: Tryggare elever, högre närvaro och bättre resultat. Vi ger våra studerande en trygg studietid med specialpedagogiska anpassningar och stöd för att eleverna ska få goda förutsättningar till en meningsfull sysselsättning i framtiden. Det är av vikt för oss att våra ungdomar känner att de är delaktiga i samhället och har inflytande över sina liv.
Bra att veta
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande rektor Jessica Ström. Vill du kontakta facklig representant kontaktar du Tobias Nyvaller.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C314807".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
575 31 EKSJÖ
Höglandsförbundet, Eksjö Gymnasium
Rektor
Jessica Ström jessica.strom@hoglandet.se 038136184
