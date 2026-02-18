Yrkeslärare i frisör till Örnsköldsviks Gymnasium
2026-02-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks Gymnasium har två skolbyggnader, Parkskolan och Nolaskolan.
Hos oss studerar sammanlagt ca 1800 elever fördelade på fem högskoleförberedande program och tio yrkesprogram samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Örnsköldsviks Gymnasium är utsedd till övningsskola vilket innebär att VFU-studenter är ett regelbundet inslag i skolan.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i yrkesämnen kopplade till vår frisörutbildning på Nolaskolan där programmet har helt nybyggda lokaler väl anpassade efter utbildningens behov.
I ditt arbete ingår undervisning, planering, dokumentation samt kontakter med elever och vårdnadshavare. Uppdraget innebär också att delta i gemensamt arbete tillsammans med ämnes- och arbetslag samt att samverka med frisörbranschen och salonger som tar emot våra elever under deras APL- och lärlingsperioder.
I arbetsuppgifterna ingår mentorskap för ett antal elever. I det ingår ett stort ansvar för att följa upp och stödja dina mentorselever och att aktivt delta i elevhälsoarbetet.
Tjänstens omfattning är 80-100%.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare med behörighet att undervisa i frisörämnen eller annan utbildning och/eller erfarenhet inom yrket som arbetsgivaren finner tillräcklig.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet.
Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
