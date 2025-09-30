Yrkeslärare i CNC eller underhållsteknik till Rinmangymnasiet
2025-09-30
Vi fortsätter att växa och söker nu dig som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa inom Rinman Science College (RSC). Här kan du genom ditt engagemang och kunskap göra skillnad på riktigt! Låter det intressant? Sök tjänsten hos oss!
Rinman Science College är ett samarbete mellan skolan och fabriksföreningen i Eskilstuna och de företag som ingår. Vårt mål är att skapa en attraktiv utbildning där vi säkerställer att våra elever får den kunskap och kompetens som branschen efterfrågar. De program som ingår i RSC är teknikprogrammet, industritekniska programmet, naturvetenskapsprogrammet och el- och energiprogrammet.
Rinmangymnasiet har cirka 1200 elever och arbetar i centrala lokaler i Eskilstuna. Skolan är profilerad mot naturvetenskap, teknik och service. På skolan finns El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Yrkesintroduktionsprogram och Språkintroduktionsprogram. Även anpassad gymnasieskola samt gymnasieskolans resursenheter är en del av Rinmangymnasiet. Vi är stolta över att vara certifierade som både Rinman Science College och Vård- och omsorgscollege.
Läs mer om oss här: https://www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/gymnasieskola/alla-program-inom-gymnasieskolan/industritekniska-programmet Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
I den här tjänsten undervisar du på industritekniska programmet, i CNC eller underhållsteknik. Programmet växer och samarbetet med näringslivet är etablerat. Vi söker dig som vill vara med och driva och utveckla programmet ytterligare och tillsammans med oss engagera och inspirera våra elever genom deras utbildningen mot framtida yrkesliv. Undervisningen sker både mot gymnasiet och industritekniska vuxenutbildningar som finns på skolan.
Det kommer att ingå undervisning i alla årskurser. Eleverna får både teoretisk och praktisk undervisning samt har APL (praktik) som en del av utbildningen. Du planerar din undervisning enligt läroplanen och stöttar samt motiverar eleverna att uppnå uppsatta kunskapsmål. Du kommer ingå i ett arbetslag med andra lärare och personal som du samarbetar med. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha god kunskap och erfarenhet av CNC och/eller underhållsteknik. Du har också goda kunskaper i svenska och goda IT-kunskaper.
Vi ser gärna att du har en lärarutbildning med behörighet att undervisa i CNC och/eller underhållsteknik. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning enligt läroplan och har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Framförallt söker vi dig med ett stort intresse för att skapa relationer. Vi möter elever med olika förutsättningar där du som lärare har en viktig roll i att bidra till deras utveckling. Du är lösningsfokuserad och kanske är du också bra på att hitta nya kreativa lösningar. Till sist ser vi att du är prestigelös i samarbetet med andra då du kommer att ingå i ett team med lärare från både industritekniska programmet och teknikprogrammet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växa till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Lisa Holmström 016-710 50 08 Jobbnummer
9532869