Yrkeslärare i anläggningsfordon till Bråvallagymnasiet
Vill du utbilda morgondagens mark- och anläggningsmedarbetare? Då kan du vara vår nya anläggningslärare!
Vilka är vi?
Hösten 2019 startade vi en helt ny skola på Bråvallaområdet och flyttade då yrkesprogrammen från Ebersteinska gymnasiet hit. Bråvallagymnasiet är ett utbildningscentrum för yrkesutbildningar och är en kreativ och modern skola för elever som är intresserade av teknik, innovation och praktisk problemlösning.
Skolan har cirka 750 elever inom ett stort antal yrkesutbildningar. Här får eleverna en yrkesexamen med möjlighet att plugga vidare. Vi har ett nära samarbete med företag som ger eleverna praktik, jobb och spännande karriärmöjligheter. Genom glädje, härlig stämning och skickliga lärare formar vi yrkeskunniga, trygga och starka individer.
Besök gärna skolans hemsida här.
Som yrkeslärare undervisar du i yrkeskurser på byggprogrammet, med inriktning anläggningsfordon och mark- och anläggning. Kurserna är kopplade till anläggningsarbete och anläggningsfordon, till exempel ledningsbyggnad, stensättning, vägbyggnad och anläggningsförare.
Arbetet sker i lärarlag där du ansvarar för specifika kurser inom anläggningsprogrammet men jobbar tillsammans med dina kollegor för ett ökat engagemang, effektivitet och spridning av pedagogiska idéer. Som yrkeslärare hos oss är du en kunskapsresurs och försöker hitta nya vägar tillsammans med dina kollegor för att främja elevers lärande.
Mentorskap ingår i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig med en gymnasieexamen som har yrkesbevis som maskinförare och erfarenhet som anläggningsmaskinförare med vana av anläggningsarbeten. Tidigare erfarenhet av arbete som yrkeslärare ses som meriterande.
Du planerar undervisningen tillsammans med kollegor och tycker om att föra dina kunskaper och ditt yrke vidare till eleverna på programmet. Som person är du utåtriktad, trivs med elevkontakter och har en god samarbetsförmåga.
Du är trygg, stabil och skiljer mellan det personliga och det professionella. Du har lätt för att skapa positiva relationer där du relaterar på ett lyhört och ödmjukt sätt och du motiverar eleverna genom att skapa engagemang och delaktighet.
Som person bibehåller du ett lugnt och positivt förhållningssätt i stressiga situationer och är skicklig på att skapa en god lärmiljö med arbetsro och trygghet för dina elever.
Som person har du ett flexibelt förhållningssätt där du kan anpassa dig till nya situationer och arbetssätt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 9 november
Kontakt: Rektor Anna Jönsson, 072-4652073, anna.jonsson2@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
