Yrkeslärare Handelsämnen Anpassat Gymnasium, Lapplands Gymnasium Gällivare
2026-02-27
Lapplands Gymnasium - där möjlighet blir verklighet
Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för skolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Genom samverkan kan vi erbjuda ett brett programutbud och hög kompetens, vilket ger varje elev bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ och framtidsinriktad utbildning.
Hos oss är avstånd inget hinder - vi tror på att flytta kunskap över stora avstånd, snarare än att flytta elever. Det gör att vi kan erbjuda likvärdig utbildning, oavsett var i vårt område som eleverna befinner sig.
Vill du vara med och forma framtidens utbildning, bildning och kunskap? Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av samarbete, kvalitet och samhällsnytta. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kompetens och engagemang tas tillvara och där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
Vår Anpassade Gymnasieskola i Gällivare är en liten men engagerad verksamhet som vistas i kunskapshusets lokaler tillsammans med resterande delar av Lapplands Gymnasium Gällivare. Idag har vi elever inom bygg- och anläggningsprogrammet men har sedan hösten 2024 övergått till at ta emot elever mot handels- och administrationsprogrammet.

Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare vid det nationella programmet i anpassad gymnasieskola ansvarar du för att leda och organisera undervisning med elever inskrivna vid det nationella programmet.
Du samverkar med övriga lärare inom verksamheten och bedriver i samråd en elevorienterad undervisning där ditt huvudsakliga ansvar gäller de yrkeskurser som ingår i utbildningen. Du ansvarar även för det arbetsplatsförlagda lärandet för eleverna på anpassad gymnasieskola.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i Försäljning och service, alternativt har minst fem års erfarenhet från handelsbranschen och en stark drivkraft att undervisa och handleda elever. Du bör vara en utmärkt kommunikatör och lagspelare som naturligt verkar som en brobyggare mellan skola, elever och näringsliv. Du har god förmåga att förstå elevernas både styrkor och utmaningar och utifrån det hitta olika vägar till lärande. Du arbetar utifrån tydliggörande pedagogik i undervisningen och kan använda alternativa kommunikationsverktyg som exempelvis tecken.
Du är nyfiken på att vara med och bygga en ny verksamhet och drivs av att samarbeta med kollegor. Du är trygg, lugn och stabil, samt tydlig och strukturerad i såväl undervisningen som när du samverkar med kollegorna. Du har god erfarenhet av att utveckla pedagogisk verksamhet till att bli både inspirerande och utmanande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning: Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Kontakt
Rektor
Magnus Johansson magnus.johansson01@lapplands.se 0761331862 Jobbnummer
