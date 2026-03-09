Yrkeslärare Gymnasiet och Komvux VFG Jönköping

Vfg Utbildning AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Jönköping
2026-03-09


Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vfg Utbildning AB i Jönköping, Nässjö, Skövde, Växjö, Karlshamn eller i hela Sverige

VFG Utbildning bedriver gymnasieutbildning, vuxenutbildning, trafikskola samt olika former av uppdragsutbildning inom transport- och anläggningsbranschen. Företaget omsätter ca 120 miljoner och har ca 90 anställda. Vi finns i Växjö, Karlshamn och Jönköping. VFG Utbildning är ett växande företag med stark entreprenörsanda och korta beslutsvägar.
VFG i Jönköping utbildar gymnasieungdomar för yrken som lastbilschaufför, mekaniker tunga fordon, anläggare och grävmaskinist. Skolan har ca 100 elever.
Gymnasieskolan erbjuder nedanstående utbildningar och inriktningar:
Bygg- och Anläggningsprogrammet
• Anläggningsmaskinförare
• Mark- och anläggningsarbetare
Fordons- och Transportprogrammet
• Mekaniker Tunga fordon och mobila maskiner

Nu söker vi en transportlärare till gymnasiet ock Komvux.
Vi söker dig som har yrkeserfarenhet som lastbilsförare.
Krav är att du har behörighet inom utbildningsområdet - minst körkortsbehörighet CE.
Du ska ha förmåga att bygga och underhålla relationer med elever.
Det ar positivt om du har pedagogisk kompetens genom utbildning eller erfarenhet.
Meriterande är behörighet som yrkeslärare med lärarlegitimation inriktning fordon- och transport samt av erfarenhet av arbete med ungdomar från olika kulturella bakgrunder.
Det är positivt om du även har pedagogisk kompetens genom utbildning och eller erfarenhet inom våra utbildningsområden exempelvis truck, hjullastare, kran eller liknande.
Tjänsten innebär att du som lärare ska planera, bedriva och dokumentera undervisning på gymnasiet och Komvux, både praktiskt och teoretiskt.
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av både elevernas kunskapsutveckling och deras sociala utveckling med förmåga att bygga och underhålla relationer med elever.
Som person är du kreativ och flexibel, har en positiv inställning samt har ansvarskänsla. Du har också en god förmåga att inspirera, engagera och motivera eleverna till lärande. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Du har ett stort hjärta för den enskilde eleven och elevens utveckling.
Du ska dela skolans värdegrund som är att "Stötta, Motivera och Engagera".
VFG - Vi Flyttar Gränser

Publiceringsdatum
2026-03-09

Övrig information
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.
Innan anställningen önskar vi ta del av skriftligt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: ansokan@vfg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Transportlärare VFG Jönköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vfg Utbildning AB (org.nr 556249-6629), http://vfg.se
Solåsvägen 5B (visa karta)
553 03  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
VFG Utbildning

Kontakt
Rektor
Alexander Wilhelmson
alexander.wilhelmson@vfg.se
072-2265049

Jobbnummer
9785672

Prenumerera på jobb från Vfg Utbildning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vfg Utbildning AB: