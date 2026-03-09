Yrkeslärare Gymnasiet och Komvux VFG Jönköping
VFG Utbildning bedriver gymnasieutbildning, vuxenutbildning, trafikskola samt olika former av uppdragsutbildning inom transport- och anläggningsbranschen. Företaget omsätter ca 120 miljoner och har ca 90 anställda. Vi finns i Växjö, Karlshamn och Jönköping. VFG Utbildning är ett växande företag med stark entreprenörsanda och korta beslutsvägar.
VFG i Jönköping utbildar gymnasieungdomar för yrken som lastbilschaufför, mekaniker tunga fordon, anläggare och grävmaskinist. Skolan har ca 100 elever.
Gymnasieskolan erbjuder nedanstående utbildningar och inriktningar:
Bygg- och Anläggningsprogrammet
• Anläggningsmaskinförare
• Mark- och anläggningsarbetare
Fordons- och Transportprogrammet
• Mekaniker Tunga fordon och mobila maskiner
Nu söker vi en transportlärare till gymnasiet ock Komvux.
Vi söker dig som har yrkeserfarenhet som lastbilsförare.
Krav är att du har behörighet inom utbildningsområdet - minst körkortsbehörighet CE.
Du ska ha förmåga att bygga och underhålla relationer med elever.
Det ar positivt om du har pedagogisk kompetens genom utbildning eller erfarenhet.
Meriterande är behörighet som yrkeslärare med lärarlegitimation inriktning fordon- och transport samt av erfarenhet av arbete med ungdomar från olika kulturella bakgrunder.
Det är positivt om du även har pedagogisk kompetens genom utbildning och eller erfarenhet inom våra utbildningsområden exempelvis truck, hjullastare, kran eller liknande.
Tjänsten innebär att du som lärare ska planera, bedriva och dokumentera undervisning på gymnasiet och Komvux, både praktiskt och teoretiskt.
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av både elevernas kunskapsutveckling och deras sociala utveckling med förmåga att bygga och underhålla relationer med elever.
Som person är du kreativ och flexibel, har en positiv inställning samt har ansvarskänsla. Du har också en god förmåga att inspirera, engagera och motivera eleverna till lärande. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Du har ett stort hjärta för den enskilde eleven och elevens utveckling.
Du ska dela skolans värdegrund som är att "Stötta, Motivera och Engagera".
VFG - Vi Flyttar Gränser
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.
Innan anställningen önskar vi ta del av skriftligt utdrag ur belastningsregistret.
