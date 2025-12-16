Yrkeslärare Försäljning- och service samt Hotell- och turism
2025-12-16
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.
Ekbackeskolan är "den lilla skolan med de stora möjligheterna" Skolan erbjuder 6 nationella program samt Introduktionsprogrammet. Läs mer om skolan på skolans hemsida: https://www.ekbackeskolan.sePubliceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare kommer du att undervisa, handleda och inspirera nästa generations medarbetare inom branscherna.
Du kommer att vara en del av ett engagerat lärarlag där fokus ligger på att utveckla elevers praktiska och teoretiska kunskaper inom branschen.
Möjligheten finns att bidra till att utveckla Försäljnings- och serviceprogrammet och skolans pedagogiska arbete.
Andra arbetsuppgifter är planering, dokumentation och bedömning enligt gällande styrdokument. Du kommer också ha kontakt med bransch och arbetsplatser i samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande).Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har relevant yrkeserfarenhet inom försäljning, service, hotell eller turism
* Gärna har lärarlegitimation, men motsvarande erfarenhet och vilja att utbilda kan också vara aktuellt
* Är lösningsorienterad, strukturerad och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov och arbetslivets krav
* Trivs i mötet med unga vuxna och har ett pedagogiskt förhållningssätt
* Är strukturerad, tydlig och kan inspirera andra
* Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
* Har ett stort engagemang för kvalitet och service samt att utbilda framtidens arbetskraft.
* Stor erfarenhet av i första hand handeln men också inom hotellnäringen.
Exempel på kurser du kommer att lära ut är: Entreprenörskap, Besöksnäring, Reception och Konferens. I första hand söker dig med lärarlegitimation och erfarenhet av att leda andra är meriterande.
Vi erbjuder
* En arbetsplats med engagerade kollegor och goda möjligheter att påverka
* Trygg anställning och goda utvecklingsmöjligheter
* En dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik
* Möjlighet att kombinera undervisning med branschnära utvecklingsarbete
För rätt person med rätt kvalifikationer kan tjänsten gå över i en tillsvidare anställning.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt. Stora möjligheter till förlängning, vid rätt kandidat.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Osby Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Tonette Berntsson 0479-528577 Jobbnummer
