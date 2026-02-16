Yrkeslärare Försäljning Och Service Till Ivas Linnégymnasiet
2026-02-16
Vi söker dig som vill undervisa elever inom autismspektrum och ge dem de bästa verktygen för yrkeslivet. Som yrkeslärare på Linnégymnasiet bidrar du till att stärka unga människors framtidstro och livskvalitet. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
På Linnégymnasiet blir du en av tre yrkeslärare i ett team som värdesätter trygghet, anpassning och engagemang. Din vardag består av:
• Individanpassad undervisning: Du planerar och genomför undervisning samt är mentor för en grupp om ca 10 elever åt gången.
• Kvalitetsarbete: Du utvärderar undervisningen och arbetar med värdegrundsarbete utifrån läroplanen.
• Nära samarbete: För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper. Du jobbar tätt ihop med två yrkeslärarkollegor på programmet, övriga kollegor på skolan samt skolans elevhälsoteam för att skapa en lugn och stimulerande lärmiljö.
• Branschkoppling: Du använder din expertis inom försäljning och service för att förbereda eleverna för yrkeslivet. Du arbetar tillsammans med praktiksamordnaren för att varje elev ska få en passande och värdefull praktikerfarenhet. Du förväntas också ha branschkontakter med näringslivet och skapa nya kontakter med företag/organisationer för att skolan ska kunna tillhandahålla praktikplatser.
Din arbetsplats
Linnégymnasiet är en gymnasieskola i centrala Linköping som erbjuder en trygg och stimulerande studiemiljö med engagerade och välutbildade lärare. En del av Linnégymnasiets verksamhet är speciellt anpassad mot elever inom autismspektrum (IVAS) med små undervisningsgrupper, hög personaltäthet och anpassade lokaler. Skolan har yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram.
Tjänsten är placerad på försäljning- och serviceprogrammet på IVAS. Du som lärare jobbar främst tillsammans med två andra lärare, du samverkar även med övriga program, medarbetare och EHT som finns på skolan. Elevgruppen är ca 30 elever totalt år 1,2 & 3. Här har eleverna möjlighet att studera i lugn och ro i mindre sammanhang.
Du som söker
Vi söker dig med följande utbildning/erfarenhet:
• Legitimerad yrkeslärare med behörighet för gymnasiet.
• Slutförd yrkeslärarutbildning.
• Pågående yrkeslärarutbildning (i slutet av studierna).
• Saknar du utbildning? Du kan bli aktuell om du har bred och specialiserad erfarenhet från försäljning- och service branschen. Det finns då möjlighet att söka en behörighetsgivande utbildning och kombinera utbildningen med arbete.
Följande kriterier är meriterande:
• Du har arbetat i läroplansstyrd skola (anställning eller praktik) eller så har du specialistkunskap från branschen.
• Minst ett läsårs erfarenhet av undervisning i gymnasiet.
• Erfarenhet av betygssättning eller dokumentation av elevers lärande.
• Erfarenhet av att ha handlett elever, till exempel under deras praktik (APL).
• Erfarenhet av personer på autismspektrum.
I din roll som yrkeslärare på gymnasiet följer du skolans uppdrag, läroplanen (Gy11/Gy25) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Gy11/Gy25) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. För att lyckas i rollen behöver du därför vara stabil, driven och engagerad.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-05
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1 st
Ref. nr: 16687
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
HR-konsult
Sofia Johansson Sofia.L.Johansson@utb.linkoping.se 013 20 65 83
9744604