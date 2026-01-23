Yrkeslärare för EE-utbildning. El och Energi. Installationselektriker, Auto
2026-01-23
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Om rollen
Movant (komvux) i Jönköping behöver utöka personalgruppen med en yrkeslärare som i grunden kommer att leda utbildningen för våra elever som har valt att utbilda sig till Installationselektriker, Automationstekniker och Larm & säkerhetstekniker. Största delen av tjänsten har inriktning mot installationselektriker men du ska gärna ha erfarenhet och viss kompetens inom området för automation och larm.
Det är meriterande om du redan är legitimerad yrkeslärare men inget krav. Du kan arbeta hos oss som olegitimerad lärare men det är ett krav att du är erfaren och behörig(yrkesbevis) som elektriker.
I vår verksamhet arbetar vi flexibelt över yrkesinriktningarna och hjälper och stöttar varandra vid toppar. Vi söker dig som är bred i din kompetens, ansvarsfull, orädd och driven. Självständig och van att ta ansvar och leda.
Det är en intressant arbetsplats där du får vara delaktig i att lära upp och skapa framtidens yrkesmän och kvinnor inom ett brett hantverksperspektiv. Du får arbeta medmänniskor så du ska ha en hög social kompetens och ett intresse av att lära ut, kommunicera och utveckla.
Ett givande arbete och en spännande arbetsplats.
Du kommer att hamna i en erfaren arbetsgrupp hos oss i Jönköping där du är välkommen att både ta del av nuvarande erfarenheter och kompetenser men också influera och tillföra gruppen dina egna. Du får en fin möjlighet att forma och skapa din arbetsmodell.
Vi bjuder löpande in till intervjuer och tjänsten kan tillsättas tidigare om rätt person dyker upp så vänta inte med din ansökan.
Tillsättning omgående när rätt person ansöker.
Tjänsten är tänkt som en heltidstjänst.
Intresserad? Kontakta verksamhetsansvarig Kennet Lindhe för ytterligare information och bokning av intervju/personligt möte.kennet.lindhe@movant.se
010 1421428 / 0707345267
Som lärare hos oss hjälper du deltagarna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke. Du är en del av en engagerad lärargrupp där samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och förväntningar. Det bästa av två världar - du delar med dig av din kunskap och ser samtidigt dina deltagare växa och utvecklas!
Vi söker dig som
• Har yrkesbevis
• Du bör ha några års yrkeserfarenhet inom branschen från de senaste tio åren
• Har du erfarenhet av att undervisa vuxna är det meriterande
• Kompetens att förklara teorier och handleda i praktiska moment är en bra grund
• Vi lever och arbetar i en digitalt miljö så din digitala kompetens är betydelsefull
Det är meriterande om du innehar lärarlegitimation eller annan pedagogisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning 100%/heltid
Tillträde omgående om möjligt
Tjänsten är placerad i Jönköping
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev senast 26-03-08. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Du kan skicka in din ansökan via systemet eller maila direkt till verksamhetsansvarig kennet.lindhe@movant.sePubliceringsdatum2026-01-23Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kennet Lindhe på telefon 010-1421428 eller via e-post kennet.lindhe@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
