Yrkeslärare El till Viskastrandsgymnasiet
Borås kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Borås Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Borås
2025-09-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Bli en del av Borås Stad!
Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet erbjuder flera yrkesprogram såsom, fordons- och transportprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg-och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet - grafisk teknik och design samt också Samhällsprogrammet. Skolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler.
Yrkeslärare El till ViskastrandsgymnasietPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom VF-programmens karaktärsämnen, samt övrigt förekommande arbetsuppgifter. Anskaffning utav APL-platser, följa upp och vidareutveckla APL-arbetet med eleverna, samt handleda och följa upp gymnasiearbeten kan förekomma senare, dock inte första året. Ansvar för material och undervisningslokal ingår i uppdraget, samt stort deltagande i såväl arbetslag som övriga skolans aktiviteter. I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Urval och intervjuer sker löpande.Kvalifikationer
Har arbetat som elektriker, gärna utbildad yrkeslärare. Samt erfarenhet av arbete tillsammans med ungdomar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2025:077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor
Jesper Henriksson 033-357810 Jobbnummer
