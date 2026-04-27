Yrkeslärare Byggnadsplåtslagare Movant Uppsala
Yrkeslärare till Byggnadsplåtslagare, Uppsala
Det här blir du en del avMovant bedriver sedan en lång tid tillbaka byggnadsplåtslagarutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen, på att flertal orter i landet. Nu har vi fått uppdrag att starta utbildningen i Uppsala. Du har nu en unik möjlighet att vara med från början i etableringen av utbildningen. Du kommer att ingå i ett nätverk med övriga Movant skolor som levererar utbildningen. Vi har löpande forum för att tillsammans utveckla utbildningen inom Movant. Vi har ett gott samarbete med branschen och ett bra erkännande av yrkesnämnderna och vi värnar om att våra elever ska vara anställningsbara när de slutar hos oss.
Ditt uppdrag som yrkeslärareSom yrkeslärare inom Byggnadsplåtslageri ansvarar du för att eleverna som genomgår utbildningen når målet att kunna arbeta som just detta.
Tjänsten innebär att genom teoretiska och praktiska genomgångar och övningar genomföra kursmål som motsvarar yrkeskurser inom byggnadsplåtslageri på det gymnasiala Bygg och anläggningsprogrammet.
Det här söker viVi söker dig som har ett pedagogiskt förhållningssätt och brinner för att arbeta med människor. Du vill skapa möjligheter för individer att bidra till positiv samhällsutveckling. Arbetet vilar på Movants vision "Från jobbdröm till drömjobb". En god empatisk förmåga krävs och du behöver se att alla som kommer till oss har en chans att lyckas med sina studier. Du behöver vara tydlig och strukturerad i ditt arbete samt inneha grundläggande datakunskaper för undervisning och dokumentation. Uppdraget kräver goda kunskaper i tal och skrift då kommunikation är ett viktigt verktyg både vid interna såväl som externa kontakter. För att trivas i rollen som lärare hos oss är det viktigt att du är en lagspelare som tycker om att jobba tillsammans med både kollegor och studerande.
För att vara aktuell för tjänsten måste du ha:
Relevant utbildning inom Byggnadsplåtslageri och flerårig erfarenhet från branschen
Yrkesbevis inom byggnadsplåtslageri, alternativt motsvarande kompetens och villig att erlägga test för yrkesbevis.
Meriterande är:
Lärarbehörighet
Pedagogisk erfarenhet som lärare för vuxna
Tillträdesdag: enligt överenskommelsePlaceringsort: UppsalaAnställningsform: Deltid ca 75%, tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning.Ansök så snart som möjligt. Vi läser ansökningar och kallar till intervju löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med eva.videll@academedia.se
.
Övrig informationAlla som har en hel- eller deltidsanställning hos oss på Movant får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter - allt direkt i förmånswebben. Förmånswebben är dessutom kopplat till ett personalkort som ger dig en mängd rabatter hos stora och välkända varumärken.
Som del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag, är karriärmöjligheterna hos oss på Movant stora. Välkommen att bli en del av vårt engagerade och glada team.
Är du den vi söker?Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
