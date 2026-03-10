Yrkeslärare Bygg- och anläggningsprogrammet till Bäckadalsgymnasiet
Jönköpings kommun / Gymnasielärarjobb / Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge varje barn och elev en god utbildning? Här finns plats för en husbyggare/snickare/träarbetare med drivkraft, engagemang och initiativ - och en vardag där din insats verkligen gör skillnad.
Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
Vi söker tre nya yrkeslärare inom husbyggnad / träarbete / snickeri. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning. De övriga två är tidsbegränsade anställningar på ett läsår, med eventuellt möjlighet till förlängning.I ditt arbete som yrkeslärare på Bäckadalsgymnasiet samarbetar du med övrig personal inom rektorsområdet för att ge eleverna en så bra utbildning som möjligt. Samarbete är en central del av uppdraget - både med övriga yrkeslärarkollegor, lärare i andra ämnen och administrativ personal. Du ansvarar för att planera och genomföra det pedagogiska innehållet i dina ämnen, vilket omfattar för- och efterarbete, undervisning samt APL-besök. Kontakter med branschen är en viktig och naturlig del av arbetet för att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet och är relevant för elevernas framtida yrkesliv.
Som lärare ska du inte bara utbilda elever till att bli skickliga byggarbetare. Lika viktigt är att stödja deras personliga utveckling, stärka deras tilltro till sin egen förmåga och bidra till att de växer som individer. Värdegrundsarbete är en del av varje lektion och varje samtal, och bedrivs även strukturerat inom ramen för mentorskapet.
Välkommen till oss
Bäckadalsgymnasiet är en av fyra stora kommunala gymnasieskolor i Jönköping. Skolan har en tydlig yrkesprofil då samtliga program är yrkesutbildningar. Här finns också en omfattande IM-verksamhet för elever som ännu inte kommit in på ett nationellt program. Det är hos oss framtidens snickare, elektriker, bagare och företagsledare utbildas.
Den här tjänsten är placerad på Bygg- och anläggningsprogrammet, där du kommer att undervisa i husbyggnad. I uppdraget ingår även undervisning inom IMY-bygg. Beroende på vilken av de tre tjänsterna du får kan innehållet variera - någon tjänst är mer inriktad mot IM-programmet, medan en annan har tyngdpunkt på det nationella programmet. Vi ser gärna att din kompetens och erfarenhet kan tas tillvara när fördelningen görs.
På Bäckadalsgymnasiet hjälps vi åt, lyssnar på varandra och jobbar för att alla ska dra åt samma håll. Vår gemensamma riktning, Lärglädje hela vägen, styr våra prioriteringar och arbetssätt.https://www.backadal.se/https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare med inriktning husbyggnad/snickare/träarbetare, eller som kan tänka dig att läsa in din yrkeslärarkompetens under tiden du arbetar hos oss på Bäckadalsgymnasiet. Du har en bakgrund som snickare, husbyggare eller träarbetare, och det är meriterande om du har kunskaper eller yrkesbevis inom något specialyrke.
Ett stort intresse för att arbeta med ungdomar är en självklarhet. Det är därför särskilt meriterande om du tidigare tagit emot APL-elever, haft uppdrag som ungdomsledare eller tränare, eller på annat sätt arbetat med barn och unga.
Du är väl förankrad i vad som krävs för att vara en skicklig husbyggare eller snickare, och du står stadigt i en demokratisk värdegrund där alla människor har samma värde - oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller annan diskrimineringsgrund. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att kunna bygga goda relationer. Du har därför lätt för att skapa förtroende hos ungdomar, liksom hos kollegor och representanter från branschen. Du är genuint intresserad av att arbeta i en pedagogisk miljö där eleven alltid står i centrum.
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Den kan också vara avgörande för vilken av de tre tjänsterna som blir aktuell för just dig.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som yrkeslärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
