Yrkeslärare Bygg- och anläggning /APL-samordnare
2026-02-17
Yrkesgymnasiet Väsby - Upplands Väsby
Vill du vara med och forma framtidens yrkesproffs? På Yrkesgymnasiet Väsby söker vi en engagerad yrkeslärare inom bygg- och anläggning som också tar ansvar för en del av skolans APL-samordning. Hos oss får du möjlighet att kombinera ditt yrkeskunnande med ett meningsfullt arbete där du får unga människor att växa - både i yrkesidentitet och som individer.
Yrkesgymnasiet Väsby erbjuder yrkesutbildningar där verklighetsnära lärande står i centrum. APL är en viktig del av våra program och vi arbetar nära branschen för att ge eleverna bästa möjliga start på sitt yrkesliv.
Om rollen
Som yrkeslärare hos oss undervisar du i bygg- och anläggningsämnen, följer elevernas utveckling och arbetar strukturerat med planeringar, bedömningar och tydliga mål. Du genomför regelbundna APL-besök och blir också mentor för en elevgrupp och har en nyckelroll i att skapa trygghet, motivation och studiero.
I rollen ingår även APL-samordningsansvar där du hanterar och administrerar APL-platser, är kontaktyta mot handledare och hjälper till att säkerställa att elevernas praktik fungerar.
Vem är du?
Du är trygg i din yrkeskompetens, tycker om att arbeta med ungdomar och har lätt att skapa goda relationer med både elever, kollegor och företag i branschen. Du trivs med struktur och tydlighet och vill bidra till en skola där kvalitet och utveckling står i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
Yrkeslärarexamen/legitimation i bygg- och anläggning (krav för tillsvidareanställning), eller
Gedigen erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen samt vilja att utvecklas i lärarrollen
Meriterande
Erfarenhet av lärlingsutbildning eller APL
Erfarenhet av att arbeta med elever med olika bakgrunder
Vana av att samverka med företag och arbetsplatser
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad
Kollegor som samarbetar och utvecklas tillsammans
Möjlighet till internationella utbyten och praktik via Erasmus+Övrig information
Tjänsten är på heltid
Utdrag ur belastningsregistret krävs enligt skollagen
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonsförmedlare
Redo att göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till Yrkesgymnasiet Väsby!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
