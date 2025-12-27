Yrkeslärare Bygg och anläggning Realgymnasiet Nyköping
Lärande i Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nyköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nyköping
2025-12-27
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Nyköping
, Norrköping
, Eskilstuna
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vill du forma framtidens anläggningsmaskinförare?
Vi kommer till hösten 2026 starta upp Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen anläggningsfordon. Vi söker därför en yrkeslärare som vill vara med och starta upp programmet och även bidra till programmets fortsatta utveckling. Utbildningen är skapad tillsammans med ME-skolan AB som är ett dotterbolag till bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME), som ingår i Svenskt Näringsliv. Vi jobbar tillsammans för en utbildning med hög kvalitet och för att skolans elever ska få en så hög anställningsbarhet som möjligt efter avslutad utbildning.
Vi söker dig som vill bli vår Yrkeslärare
Du kommer under det första året vara med och starta upp utbildningen i samråd med ME-skolan och kommer vara en viktig person i utbildningens etablering och utveckling i Nyköping.
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Under ditt första år kommer du undervisa inom samtliga yrkesinriktningar för bygg och anläggning. Till år två kommer fokus ligga på anläggningsmaskiner och arbeten inom mark och anläggning. Arbetet består av både praktiska och teoretiska moment samt dokumentation. Du kommer ha utbildningsmaterial framtaget av ME-skolan som utgångspunkt vilket du kommer bearbeta och jobba med i vår lärplattform Canvas. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. I nära samarbete för din undervisning finns elevhälsa på skolan.
Tjänsten är tillsvidare på 70% som inleds med 6 månaders provanställning, men under det första året omfattar tjänsten 100 %, eftersom uppstarten av programmet bedöms kräva en större tidsåtgång.
I nuläget erbjuder Realgymnasiet i Nyköping utbildning inom naturbruksprogrammet med inriktningarna; hästhållning, djurvård och naturturism. Till hösten startar även el- och energiprogrammet.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• en bred erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen
•
B-körkort och gärna tillgång till egen bil
Det är meriterande med:
• lärarlegitimation
•
tidigare erfarenhet som lärare eller instruktör
•
en bakgrund som maskinförare eller anläggare
•
erfarenhet av att jobba med ungdomar exempelvis lärlingar, APL-elever eller inom idrott
Jobbar du idag i branschen men vill byta spår och bli lärare? Ingen fara - vi ger dig stöd och en mentor för en smidig övergång till läraryrket!
Vi letar efter dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt, är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer med kollegor, våra partners och APL-platser.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8290". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Nyköping Kontakt
Rektor
David Bechtel david.bechtel@realgymnasiet.se 0766472014 Jobbnummer
9663977