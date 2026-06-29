Yrkeslärare Bygg och anläggning - inrktning husbyggnad/måleri
Haparanda kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Haparanda Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Haparanda
2026-06-29
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Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen – där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet från byggbranschen och vill dela med dig av dina kunskaper till nästa generation yrkespersoner. Tjänsten är främst riktad mot inriktning husbyggnad alternativt måleri.
Som yrkeslärare hos oss får du en viktig roll i elevernas utveckling. Du planerar och genomför undervisning både teoretiskt och praktiskt, skapar en trygg lärmiljö och hjälper eleverna att utveckla de kunskaper och yrkesfärdigheter som krävs för ett framtida arbetsliv.
Vi söker i första hand dig som är behörig yrkeslärare. Har du ännu inte yrkeslärarlegitimation men har gedigen yrkeserfarenhet inom byggområdet, är du också välkommen att söka. Vi erbjuder möjlighet att läsa yrkeslärarutbildningen under pågående anställning, där skolan står för utbildningskostnaderna.
Du blir en viktig vuxen för våra elever och kommer även att ha rollen som mentor, vilket innebär att du följer elevernas utveckling, stöttar dem i vardagen och bidrar till deras trygghet och motivation.Profil
har yrkeserfarenhet inom bygg, gärna husbyggnad eller måleri
tycker om att arbeta med ungdomar och skapa goda relationer
är pedagogisk, tydlig och engagerad
kan inspirera elever och få dem att växa
vill vara med och utveckla ett attraktivt yrkesprogram
Hos oss får du möjlighet att kombinera din yrkeskunskap med ett arbete där du gör verklig skillnad för unga människor. Du blir en del av ett engagerat team och en skola som arbetar för framtidens kompetenser.
Välkommen med din ansökan!
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)Vi
undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda Kommun
(org.nr 212000-2775)
953 85 HAPARANDA Arbetsplats
Haparanda Stad Kontakt
Bitr. Rektor
Åsa Garellick asa.garellick@haparanda.se +4692226000 Jobbnummer
9982346