Yrkeslärare barn och fritid till Ellen Fries gymnasium
2025-08-26
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Hos oss kommer du arbeta i en liten arbetsgrupp där man samarbetar i stor utsträckning. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang? Låter detta intressant och passar bra in på dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Välkommen till Ellen Fries gymnasium! Ellen Fries gymnasium är Uppsalas nya kommunala gymnasieskola. Här är bildning, kreativitet och företagsamhet i fokus. På skolan jobbar vi efter tre ledord: företagsamhet, bildning och kreativitet.
Tjänsten är inom yrkesintroduktionsprogrammet.
Läs mer om Ellen Fries gymnasium här (https://ellenfriesgymnasium.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare kommer du att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen. Du samarbetar med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö. Du förväntas bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med ämnesbehörighet på gymnasienivå. Arbetet kräver att du har god kännedom om gymnasieskolans styrdokument och läroplan samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi ser även att du har it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Har du erfarenhet av arbete som gymnasielärare ses det som meriterande.
Som person arbetar du bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Jobbet passar dig som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och du skapar kontakter och underhåller relationer. Dessutom har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lena Sahlin, programrektor, 018-727 95 50.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön
