Yrkeslärare, anläggningsmaskinförare till bygg- och anläggningsprogrammet
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sundsvall
2026-03-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls gymnasium/Västermalm är en attraktiv och centralt belägen skola; just nu har över 1000 elever valt att genomföra sin gymnasieutbildning hos oss! På Västermalms gymnasium finns 8 gymnasieprogram: Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaurate, Bygg- och anläggning, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Västermalm erbjuder även gymnasieingenjörsutbildning. Västermalms skolenhet innefattar även anpassad gymnasieskola och de individuella alternativen. Vid vårt Bygg- och anläggningsprogram utbildar sig just nu ca 120 elever - vi arbetar alltid med eleven i fokus för bästa lärande. Inför hösten -26 startar vi inriktningen anläggningsmaskinförare på Bygg och anläggningsprogrammet. Nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp och bidra en bra utbildning för våra blivande anläggningsförare.
Så här bidrar du i rollen som yrkeslärare
Din roll som lärare är att planera, genomföra och utvärdera din undervisning inom maskinkörning, i huvudsak hjullastare, grävmaskin och grävlastare. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Vi ser gärna att du är ansluten till BYN och utbildad maskininstruktör via TYA. Sedvanliga arbetsuppgifter som mentorskap, arbetslagsarbete, deltagande i systematiskt kvalitetsarbete etc. ingår också.
Din kompetens och erfarenhet
Behörighet som lärare är ett krav för tillsvidareanställning. Vi ser gärna att du har lång yrkeserfarenhet från anläggningsförarbranschen.
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt. Du ska vara flexibel, öppen och ha god samarbetsförmåga. Du behöver även ha god förmåga att strukturera och dokumentera ditt arbete samt vara flexibel i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du ska vara positiv, engagerad och brinna för elevernas utveckling, både studiemässigt och som människor. Vidare ska du vara en drivande kraft i arbetet med att utveckla en tillgänglig lärmiljö och inkluderande arbetsformer, samt i utvecklingen och implementeringen av värdeskapande arbetsformer kopplade till gymnasieskolan.
Du ska kunna och vilja arbeta aktivt för ökat samarbete både inom programmet och med externa intressenter. Du behöver ha lätt för att samarbeta och ett genuint intresse av att eleverna når sina och utbildningens mål.
Krav på yrkesbevis: Grävmaskin, hjullastare anläggning.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/163".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Sofia Halvarsson, programrektor 073-0220904
9799492