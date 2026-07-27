Yrkeslärare 50% till Vård och omsorgsprogrammet, Torekällgymnasiet
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2026-07-27
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Yrkeslärare 50% till Vård och omsorgsprogrammet, Torekällgymnasiet
En dag på jobbet
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala gymnasieskola med introduktionsprogram och nationella yrkesförberedandeprogram. Vi är en liten skola, cirka 300 elever, vilket gör det enkelt att lära känna alla elever och all personal. Vi har välutrustade, ändamålsenliga metodrum och lektionssalar som möjliggör en kvalificerad och varierad undervisning. Hos oss kan du verkligen göra skillnad och du får arbeta nära både elever och kollegor.
Vi söker nu en ny kollega till vårt Vård-och Omsorgsprogram, där du kommer att undervisa yrkesämnen, både på vårt nationella program och på vårt yrkesintroduktionsprogram. Vi söker dig som är utbildad vårdlärare eller som snart är klar med din utbildning.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 50%, schemalagt på 2,5 dagar/vecka (måndag-tisdag samt fredag) läsåret ut, med start v33.
Din yrkeserfarenhet är viktig och vi ser gärna att din erfarenhet är aktuell och att du är utbildad sjuksköterska.
Utöver ämneskompetenserna så är det ditt ledarskap och din relationella kompetens som kommer att vara de viktigaste verktygen i lärarrollen. Här arbetar vi med att skapa motivation och förståelse för yrket som eleverna ska kunna gå ut i efter utbildningen. Det är därför viktigt att du kan motivera och engagera eleverna. Du behöver vara en trygg ledare i klassrummet och ha en god förståelse om skolans kompensatoriska uppdrag. Det är av stor vikt att du har ett flexibelt förhållningsätt där du sätter elevens bästa i centrum och är redo att handleda eleverna, på olika sätt, mot olika mål med hjälp av olika strategier. Du behöver vara kreativ och skicklig på att variera undervisningen så att teoretiska och praktiska moment ingår i samtliga kurser.
Samverkan med yrkeslivet är en naturlig del i ditt arbete och vi samverkar för att förbereda eleverna på ett kommande yrke. Du arbetar tätt med dina ämneskollegor och med kollegorna i din utvecklingsgrupp där ni samarbetar kring elevernas hela studiegång. Du har mycket stöd av skolans studiecoacher som arbetar direkt mot eleverna. Skolan har ett erfaret elevhälsoteam och en driven förstelärargrupp som också ger stöd i arbetet på olika sätt. Elevernas skolhistoria kan ofta vara kantad av misslyckanden och skolsjälvförtroendet är lågt. Vi letar efter dig som tillsammans med andra i ditt team skapar en tillgänglig miljö och ett motiverande klimat för alla elever.
Vem är du?
Krav:
• Vi söker dig som är legitimerad vårdlärare eller som snart avslutar dina studier mot yrkeslärarbehörighet
• Aktuell, dokumenterad och relevant yrkeserfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning på gymnasieskola, både nationella- och introduktionsprogram
• Dokumenterad kompetens i lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt
Personliga egenskaper:
• Du har hög relationell kompetens och du är en trygg person med stor personlig mognad som har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande.
• Du ser elevernas förmåga att utvecklas som någonting självklart och du ser möjligheterna i stället för hindren.
• Du vill ta dig an utmaningen att följa elever med olika pedagogiska behov och att leda var och en mot ökad kunskap och självständighet.
• Då du kommer att samarbeta med flera olika yrkeskategorier och andra myndigheter är din förmåga att kommunicera och samarbeta viktig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss!
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala yrkesgymnasium. Skolan har en stark koppling till yrkeslivet och branscherna. Hos oss sätter vi yrkesstoltheten i fokus och skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till yrket. Efter avslutad utbildning kan eleverna gå direkt till arbetslivet eller studera vidare. På Torekällgymnasiet kan eleverna även kombinera sina studier med elitsatsning inom sin idrott genom att söka NIU-utbildning.
På skolan finns yrkesintroduktionsprogram inom Bygg- och anläggning, Vård- och omsorg och Barn- och fritid och de nationella yrkesprogrammen inom samma områden, samt El-och energiprogrammet och VVS-och fastighetsprogrammet. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: javascript:void(0) Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Åsa Esping-Jameson +46852304142 Jobbnummer
10012930