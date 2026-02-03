Yrkesinformatör till Göta Ingenjörregemente Ing 2
2026-02-03
Är du intresserad av att arbeta inom marknads- och relationskommunikation i attraherande och rekryterande syfte och bidra till Göta ingenjörregementes tillväxt? Är du social, kreativ och lösningsorienterad - då är du välkommen med din ansökan!
Om avdelningen
Du kommer tillhöra regementets kommunikationsavdelning med placering i regementsstaben. Avdelningen ansvarar för regementets interna och externa kommunikation, marknads- och relationskommunikation samt försvarsupplysning.
Vi har en stor bredd på våra uppgifter, allt ifrån kommunikativt stöd till försvarsoperationer och övningar, planera och producera material till våra digitala kanaler till att träffa olika målgrupper och berätta om vad Försvarsmakten har för uppgift i försvaret av Sverige. Där kommer du att ha en viktig roll. I och medbredden på uppgifterna finns det stora möjligheter för kompetensutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Verkställer planerad rekryteringsverksamhet och bidrar till utveckling inom området.
• Informerar om Försvarsmakten, Ing 2 och möjligheter till fortsatt engagemang inom organisationen.
• Har en central roll i mötet med rekryteringsmålgrupper, särskilt värnpliktiga under grundutbildning för att informera värnpliktiga om vägar till fortsatt engagemang i Försvarsmakten.
• Deltar vid mässor och evenemang inom aktuellt rekryteringsområde.
• Bemannar plikt- och prövningsverket vid behov.
• Bidrar vid behov till andra aktiviteter inom avdelningen, exempelvis: fotografering av verksamhet, stöd vid skolbesök och andra uppgifter som stärker rekryterings- och informationsarbetet.
• Stödjer förbandets marknads- och relationskommunikation.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning inom de senaste fem åren alternativt aktiv tjänstgöring inom Försvarsmakten (GSS/K, GSS/T) de senaste fem åren
• Godkänt i Sv 1/A, Ma 1/A och Eng 5/1 från gymnasiet
• Körkort för manuellt växlad personbil
• God fysisk förmåga
Meriterande
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter
• Efarenhet av muntlig presentation
• Genomförd militär grundutbildning vid Ing 2
• Militärt förarbevis Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, kommunikativ och lyhörd då du i ditt arbete kommer att möta människor med väldigt olika erfarenheter och perspektiv. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och vara utåtriktad då du är en ambassadör för hela Försvarsmakten. Vi ser vidare att du är positiv som person och bidrar till arbetslaget med en god stämning. Du är beredd att vistas ute i de miljöer där vi har verksamhet, som exempelvis deltagande i olika övningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet. Som anställd i Försvarsmakten är fysisk träning en del av arbetet - tre arbetstimmar per vecka. Årligen genomförs tester i fysisk prestationsförmåga. Kraven syftar till att säkerställa att personalen kan lösa sina arbetsuppgifter samt bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Våra anställda har dessutom ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningÖvrig information
• Anställningsform: GSS/K
• Sysselsättningsgrad: heltid
• Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor förekommer
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
• Intervjuer genomförs löpande.
För information om befattningen kontakta:
Kommunikationschef, Maddelena Lagomaddelena.lago@mil.se
, 070-300 20 17
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 180 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-09. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Vi ser gärna personligt brev och CV på svenska. Intervjuer sker löpande. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
