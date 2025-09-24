Yrkesinformatör till Försvarsmakten jobb och utbildning
Försvarsmakten / Militärjobb / Stockholm Visa alla militärjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Om avdelningen
Den 1 september 2025 inrättades en ny organisation inom Försvarsstabens kommunikationsavdelning vid Försvarsmaktens högkvarter. Till sektionen Kommunikation och Engagemang söker vi nu en yrkesinformatör. Sektionen ansvarar för avdelningens leveranser inom marknads- och relationskommunikation i attraherande och rekryterande syfte. Här ingår till exempel kampanjer, event, CRM och kandidatsupport. Utöver detta ansvarar sektionen även för planering, produktion, utveckling och uppföljning av Försvarsmaktens centrala externa och interna kanaler.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker dig som har god kunskap om Försvarsmakten och som vill bli en del av vårt team i Försvarsmaktens kontaktcenter för värnplikts- och karriärsfrågor. Vi arbetar dagligen med att informera och svara på allmänhetens frågor om Försvarsmaktens yrken, utbildningar och ansökningsprocess och har även ansvar för att moderera Försvarsmaktens sociala kanaler.
Via telefon, mejl och sociala medier kommunicerar vi med en intresserad allmänhet och potentiella kandidater och berättar om Försvarsmakten och vårt uppdrag. Det kan handla om allt ifrån funderingar inför värnplikt, hemvärnsfrågor, hur man gör civil karriär eller hur Försvarsmakten jobbar med jämställdhetsfrågor. I gruppens uppgifter ingår även uppgiften att hålla i utbildningar, arbeta i olika projekt inom avdelningen samt samverka med andra myndigheter. Som Yrkesinformatör kan du också komma att delta vid informationsträffar eller mässor.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
• Fullständig och godkänd gymnasial utbildning
• Genomfört militär grundutbildning (GMU eller värnplikt) de senaste 10 åren
• Har goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
• Du har ett genuint stort intresse för service och människor.
• Du är van att ta till dig nya arbetssätt och IT-system, är utvecklingsorienterad och strukturerad.
• Du har ett stort eget intresse för omvärlden och samhällsfrågor.
• Du är bekväm med, och tycker om att prata inför människor.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Du tjänstgör eller har tjänstgjort i Försvarsmakten till exempel som yrkes- eller skolinformatör.
• Du har aktuell, relevant och praktisk erfarenhet av kundservice
• B-körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Befattning: Militär befattning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Anna Nilheimer och Lovisa Löfgren
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff/ Rikard Amcoff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9523457