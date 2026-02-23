Yrkeshögskolan söker utbildare inom kommunikation och teknisk engelska
2026-02-23
Hos oss på Karlstads teknikcenter skapar vi utbildningar som gör skillnad - i nära samarbete med arbetslivet ser vi till att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.
Vi är en dynamisk verksamhet med yrkeshögskoleutbildningar, gymnasieingenjörsutbildning, yrkesvux och uppdragsutbildningar. Här får du möjlighet att påverka och utveckla utbildningar som stärker både individ och samhälle.
Yrkeshögskolan är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik i nära samarbete med arbetslivet. Arbetsgivarna är aktiva i både planering och genomförande, vilket gör utbildningen aktuell och relevant.Dina arbetsuppgifter
Som utbildare hos oss undervisar du studerande inom olika YH-utbildningar, främst med teknisk inriktning, men även inom andra områden. Kurserna fokuserar på yrkesnära kommunikation, både på svenska och engelska, och syftar till att ge de studerande praktiska färdigheter som de direkt kan använda i sitt kommande arbetsliv.
Tjänsten omfattar bland annat att undervisa i:
- teknisk och professionell kommunikation på svenska och engelska
- att läsa, förstå och skriva tekniska instruktioner och rapporter
- hålla muntliga presentationer
- branschspecifik terminologi och teknisk vokabulär på engelska och språkets betydelse i det dagliga yrkesarbetet
- källhantering, rapportstruktur och dokumentation
Tjänsten innehåller också bedömning av behörighets- och antagningsprov samt att hålla i kompetenshöjande insatser i Officepaketet. Du kommer att arbeta nära utbildningsledare och yrkesverksamma för att säkerställa att kurserna är branschrelevanta, aktuella och tydligt kopplade till arbetslivets behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har högskoleutbildning inom kommunikation, pedagogik eller annat område som bedöms relevant för tjänsten
- har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
- har god pedagogisk förmåga
- har förmåga att anpassa undervisningen till olika utbildningar och branscher
- trivs med att undervisa vuxna studerande i en yrkesinriktad utbildningsmiljö
- Har goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du:
- har arbetslivserfarenhet exempelvis från industri, teknik, kommunikation, internationella miljöer eller andra yrkesområden
- har erfarenhet av teknisk dokumentation, rapportskrivning eller professionell kommunikation
- tidigare har arbetat med eller undervisat inom yrkeshögskola eller vuxenutbildning
Vi värdesätter särskilt dig som kan bidra med praktiska exempel från arbetslivet och som har lätt för att sätta dig in i nya branscher och yrkesroller. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper - vi tror att du är kommunikativ, lösningsorienterad, samt att du gillar att ta ansvar och samarbetar bra med andra.
Vi erbjuder
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
