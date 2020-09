Yrkeshandledning inom socialt arbete sökes till en kommun i Stoc - Veterankraft AB - Övriga jobb i Stockholm

Veterankraft AB / Övriga jobb / Stockholm2020-09-022020-09-02Veterankraft är en jobbplattform för personer från 55 år och äldre. Som tjänste- och bemanningsföretag hyr vi ut 55-plussare till företag, föreningar och offentlig sektor. Med vår stora bank av 55-plussare med livserfarenhet och olika kompetenser täcker vi i stort sett allt inom tjänstesektorn, oavsett omfattning och innehåll.En Veteran inom Veterankraft AB har en viktig uppgift och egenskap: att vara centrum för positiv energi. Den positiva energin återspeglas i ett stort engagemang och ett professionellt uppträdande med en underliggande glädje och kamratskap. Det skall vara roligt att jobba för oss och det skall vara roligt att vara kund hos oss.För kunds räkning söker vi en erfaren yrkeshandledare inom socialt arbete till en kommun i Stockholm. Omfattningen på uppdraget är 4 timmar / månad fördelat på 2 tillfällen.Dina arbetsuppgifter som yrkeshandledare innebär att du ska grupphandleda personal som arbetar socialt med nyanlända samt med personer med extra behov av stöd. Som handledare ansvarar du för att personalen får handledning som ger dem tillfälle att bearbeta och lyfta frågor som kommer upp i samband med deras yrkesroll i möten med deras klienter. Omfattning på detta uppdrag är 4 timmar per månad fördelad på 2 tillfällen.Vem är du?Vi söker dig som har arbetat som handledare under flera år. Du har goda kunskaper om myndighetsutövning inom socialtjänsten med dessa lagar, rättspraxis, dokumentation mm. Vi ser gärna att du har haft liknande uppdrag tidigare inom socialt arbete och gärna inom området nyanlända.Som person har du lätt för att bygga relationer och skapa förtroende hos dina medarbetare. Du är lyhörd och har lätt för att kommunicera på ett professionellt och ödmjukt sätt. Du behärskar svenska i tal och skrift.Låter detta intressant, välkommen in med din ansökan till oss.Varaktighet, arbetstidDeltid 25% Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-30Veterankraft AB5341890