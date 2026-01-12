Yrkesgymnasiet Uppsala söker skolkurator

Edukatus Alliance AB / Kuratorjobb / Uppsala
2026-01-12


Om ossPå Yrkesgymnasiet arbetar vi för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och engagerade pedagoger som stöttar eleverna i deras lärande och välmående.
Om rollenVi söker nu en kurator som vill vara en viktig del i vårt elevhälsoteam och bidra till att skapa en trygg och stödjande miljö för våra elever. Som kurator arbetar du förebyggande och främjande med elevhälsa, samt ger stöd vid psykosociala frågor. Du samverkar med skolledning, lärare och övriga professioner för att säkerställa att eleverna får rätt stöd i rätt tid.

2026-01-12

Arbetsuppgifter
Ge stöd och rådgivning till elever i psykosociala frågor

Delta i skolans elevhälsoteam och bidra med din kompetens

Arbeta förebyggande och främjande för en god lärmiljö

Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov

Vi söker dig som:

Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor

Är lösningsorienterad och har ett professionellt förhållningssätt

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning

Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande

Kunskap om skolans styrdokument och elevhälsans uppdrag är en fördel

Tjänsten är en deltidstjänst på 20%
Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Månadslön, semestertjänst

Så här går rekryteringen till:För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ingås. Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Blanketten finns på polisen.se.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag och annonsförmedlare.
Vill du vara med och göra skillnad för elevernas trygghet och välmående? Sök tjänsten som kurator på Yrkesgymnasiet Uppsala idag!

Kontakt;
Carolina Klövstedt rektor
073 821 38 24

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7032670-1784074".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Edukatus Alliance AB (org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Bergsbrunnagatan 11 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Arbetsplats
Edukatus Alliance

Jobbnummer
9678862

