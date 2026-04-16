Yrkesgymnasiet söker nätverkande APL samordnare
Edukatus Alliance AB / Säljarjobb / Uppsala
2026-04-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Uppsala
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Solna
eller i hela Sverige
APL-samordnare/säljare - Yrkesgymnasiet Uppsala
Om oss På Yrkesgymnasiet arbetar vi för att ge eleverna en utbildning som kombinerar teori och praktik. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i verkliga arbetsmiljöer, vilket stärker deras yrkeskompetens och framtida möjligheter.
Om rollen Vi söker nu en APL-samordnare som vill ha en central roll i arbetet med att skapa kvalitativa praktikplatser för våra elever. Rollen innebär att du samordnar, kvalitetssäkrar och utvecklar APL i nära samarbete med skolans personal, elever och externa aktörer. Vi söker en nätverkande säljare med brett kontaktnät inom näringslivet (bygg, försäljning, fordon, VVS, frisör) roch som vill vara en nyckelperson i arbetet med det arbetsplatsförlagda lärandet. Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Hitta/arbeta in och etablera kontakter med företag och organisationer för APL-platser
Säkerställa kvalitet och uppföljning av praktikplatser
Ha löpande dialog med handledare, elever och yrkeslärare
Bidra till att utveckla rutiner och processer för APL
Tjänsten är 40%
Vi söker dig som:
Har god förmåga att skapa och underhålla nätverk
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Är en positiv säljare med fingertoppskänsla
Har intresse för utbildning och samverkan med arbetslivetKvalifikationer
Erfarenhet av samordning, nätverkande eller liknande arbetsuppgifter
God organisatorisk förmåga
Kunskap om yrkesutbildningar är meriterande
Så här går rekryteringen till: För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ingås. Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Blanketten finns på polisen.se.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag och annonsförmedlare.
Yrkesgymnasiet Uppsala är en skola som växer och utökar elevantalet under nästkommande läsår. Vi ser ett ökat intresse för yrkesutbildning i allmänhet och för vår fina skola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för elevernas framtid? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som APL-samordnare hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7581225-1951211". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Bergsbrunnagatan 11 (visa karta
)
753 23 UPPSALA
Edukatus Alliance Jobbnummer
9859270