Yrkesgymnasiet i ort söker en engagerad lärare inom Fordonsprogr - ThorenGruppen AB - Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) i Linköping

ThorenGruppen AB / Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) / Linköping2021-04-15MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor från Malmö till Kiruna, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.Yrkesgymnasiet (YG) som tillhör ThorenGruppen finns idag på 17 olika orter i Sverige, spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett uppskattat innovativt yrkeskoncept. Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor vilket leder till expandering.Vi utbildar bland annat framtidens byggnadsarbetare, frisörer, svetsare, säljare, hotellreceptionister, elektriker, undersköterskor m fl.Beskrivning av tjänstenVi erbjuder en kreativ miljö med högt i tak och en laganda utöver det vanliga.Du blir en nyckelspelare i laget. Antar du utmaningen?Yrkesgymnasiet i Linköping är en lagom stor skola och stämningen mellan elever och personal är vänlig. Yrkesgymnasiet har idag ett utbud på flera olika yrkesprogram i nära samarbete med näringslivet utifrån ett lärlingskoncept där mer än 50% av utbildningen sker på en arbetsplats, sk arbetsplatsförlagt lärande. Hos oss ger du som lärare eleven möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och ge den teoretiska läran, den praktiska erfarenheten samt den sociala kompetensen för att stå väl rustad införframtiden.Vi söker dig som brinner för undervisning, dina elever, yrkesliv och har ett passionerat förhållande till lärande och pedagogik. Du som söker ska vara öppen och glad samt ha en positiv elevsyn och tro på att det bästa lärandet sker ute på arbetsplatserna. Du bör vara självgående och samtidigt gilla att jobba i team. Har du därtill erfarenhet av att jobba med yrkesutbildning så är detta meriterande. Som fordonslärare har du en mycket viktig funktion, dels i form av att undervisa i dina ämnen på skolan, dels med att genomföra regelbundna besök på lärlingsplatser samt dokumentera elevens framsteg. En annan viktig del i jobbet är att samverka med hela besöksnäringen för att vara en utbildning i tiden där vi tillsammans utbildar morgondagens medarbetare. Du bör se dig själv som en kontaktskapare i samspelet mellan elev, skola och näringsliv och stort kontaktnät med branschen är meriterande.2021-04-15Vi ser helst att du har lärarlegitimation och viss pedagogisk erfarenhet. Andra sökanden kan också komma att beaktas. Din energi och engagemang är av den karaktär att den smittar av sig till elever och kollegor. När det gäller bemötande och ThorenGruppens grundläggande värderingar är du en god förebild. Att du har ett brett kontaktnät och nära samarbete med branscherna är meriterande. Körkort B fordras samt tillgång till egen bil är önskvärt.Vi erbjuderSom arbetsgivare erbjuder vi dig en plats i en spännande och nytänkande organisation som vill utveckla medarbetarupplevelse, hälsa och arbetsmiljö. ThorenGruppen erbjuder årligen sina medarbetare en utvecklingspeng som möjlighet för personlig utveckling och individuellt välbefinnande och får varje år delta i Thoren Tillsammans, en unik konferens fylld med föreläsningar och inspiration för ThorenGruppens alla anställda.Inom Thorengruppen erbjuder vi dig:- Frihet under ansvar- Möjlighet att påverka- Fantastiska kollegor- Snabba beslutsvägar- Entreprenörskap- Kreativ arbetsplats som vill bryta mönster- En trygg anställning- Varierande och intressanta arbetsuppgifterÄr du personen vi söker, sök tjänsten idag!Sista dag att ansöka är 2021-05-15, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.För information: Vill du veta mer om vår skola eller tjänsten kontakta gärna Rektor Mikael Ejerblom 073-0978286, mikael.ejerblom@yrkesgymnasiet.se eller gå in på vår hemsida www.yrkesgymnasiet.se. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Vi på ThorenGruppen gör allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 9 augusti 2021 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-15Thorengruppen AB5693302