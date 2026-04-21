Yrkesgymnasiet i Huddinge söker lärare på fordonsprogrammet, personbil
2026-04-21
Vi söker dig som är bilmekaniker och gillar att arbeta med ungdomar. Du ska vara öppen och kunna ansvara för ditt egna arbete och vara intresserad av att lära ut mekaniker-yrket till ungdomarna. Du ska undervisa i yrkeskurserna som ingår i fordons-programmet på gymnasiet där eleverna efter färdig utbildning blir bilmekaniker. Det är en praktisk utbildning och undervisningen som du bedriver är praktisk. Skolan har en bra verkstad. Arbetet är självständigt och fritt och under eget ansvar. Du har alltså väldigt fria händer men skolan stödjer dig som är ny på skola med planering och i att komma igång som lärare. Du kommer även ha en erfaren lärare på skolan som mentor. Du får alltså hjälp. Utbildningen är lärlingsutbildning så mycket av din tid går till att ha kontakt med lärlingsplatser där eleverna är och lär sig sitt yrke.
Ca en till två dagar i veckan har du praktisk undervisning, resten av tiden går till att besöka lärlingsplatser, mentorskap för eleverna och planering av undervisning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: erik.nilsson@yrkesgymnasiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fordonslärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), http://www.yrkesgymnasiet.se
Regulatorvägen 21 (visa karta
)
141 49 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Yrkesgymnasiet Huddinge Kontakt
rektor
Erik Nilsson erik.nilsson@yrkesgymnasiet.se 0704410187, 0704410187 Jobbnummer
