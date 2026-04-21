Yrkesgymnasiet i Huddinge söker bygglärare på heltid

Edukatus Alliance AB / Snickarjobb / Huddinge
2026-04-21


Yrkesgymnasiet i Huddinge söker bygglärare till byggprogrammet. Är du legitimerad bygglärare har du företräde framför olegitimerade sökande. Du ska ha en förståelse för ungdomar och gilla att arbeta med dem. Som bygglärare har du lektioner i ämnet bygg och då bygger du med eleverna typ bockar, bås, lekstugor, friggebodar med mera. Du kommer ges stor frihet i din yrkesutövning. Yrkesgymnasiet bedriver lärlingsutbildning så en stor del av ditt arbete går åt till att besöka eleverna på deras lärlingsplatser på olika byggföretag och se till att allt fungerar. Du kommer vara mentor för ca 25 elever vilket innebär kontakt med föräldrar och att man hjälper eleverna genom deras utbildning.
Du kommer få en mentor under första året som är en erfaren yrkeslärare som hjälper dig in i rollen som lärare.
Som lärare har du sommarlov, jullov, sportlov och påsklov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: erik.nilsson@yrkesgymnasiet.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Edukatus Alliance AB (org.nr 556613-9290)
Regulatorvägen 21 (visa karta)
141 49  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Yrkesgymnasiet Huddinge

Jobbnummer
9866689

