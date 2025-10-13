Yrkesgymnasiet i Ale söker lärare inom Svenska, SvA och engelska
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Yrkesgymnasiet i Ale söker en leg.
lärare med behörighet att undervisa i gymnasiet i Svenska, sva samt engelska.
Vi söker dig som vill arbeta på en skola som bedriver lärlingsutbildning i nära samarbete med branscher och dess arbetsplatser samt utveckla dina ämnens integrering i våra olika yrkesutbildningar. Våra elever har arbetsplatsförlagt lärande mer än 50 % av gymnasietiden och lär sig sitt yrke under handledning av erfarna och kunniga yrkesmänniskor direkt i arbetslivet. Din roll som lärare är att planera och genomföra och bedöma din undervisning med koppling till våra yrkesutbildningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på yrkesprogram och kan vara en inspirationskälla och delta i utvecklingen av ämnesintegration och samplanering även gällande övriga gymnasiegemensamma ämnen. Sedvanliga lärararbetsuppgifter som mentorskap, arbetslagsarbete, deltagande i systematiskt kvalitetsarbete etc. ingår också.
Vi på Yrkesgymnasiet i Ale är ett glatt, positivt och dynamiskt gäng, nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta resan och utvecklingen av vår skola när det gäller måluppfyllelse genom ämnesintegration, helhet och sammanhang.
Lärarlegitimation för undervisning i gymnasietAnställningsvillkor
Varmt välkommen med din ansökan
Omfattning: 100%
Är du personen vi söker, sök tjänsten idag!
Ansökan: Senast 31 okt. 2025
Tillträde: så fort som möjligt eller enligt ök.
Rekrytering -intervju och anställning - kommer att ske löpande tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.
För information: Vill du veta mer om vår skola eller tjänsten gå in på vår hemsida www.yrkesgymnasiet.se.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
