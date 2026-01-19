Yrkesförare! Vill du jobba med körkort?
2026-01-19
"Det roligaste med jobbet som förarprövare är när man får säga: Grattis din körning är godkänd och att få se kundens lättnad och leende efter allt kämpande för att nå sitt mål" berättar en av våra medarbetare. Nu söker vi dig som är yrkesförare med behörighet från buss (D/DE) och /eller lastbil C/CE till Borås, Göteborg, Skövde och Jönköping.
I rollen som förarprövare kommer du få användning av din kompetens och den yrkeskunskap du har med dig. Så är du redo att göra skillnad i människors liv? Som förarprövare (trafikinspektör) på Trafikverket får du en unik möjlighet att bidra till en tryggare trafikmiljö i Sverige.
Som förarprövare har du en nyckelroll där du leder nio körprov om dagen och bedömer om körkortstagaren har de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara provet och bli en säker förare på våra vägar. Du kommer bedöma körprov på personbil (B) samt buss (D/DE) och/eller lastbil (C/CE).
Du arbetar självständigt och träffar många olika människor varje dag. Ditt vänliga bemötande och förmåga att fatta beslut i stressade situationer är avgörande för att skapa en trygg atmosfär under provet. Som förarprövare har du dessutom ett myndighetsuppdrag som innebär att du behöver kunna förklara och kommunicera beslut på ett enkelt och tydligt sätt efter varje körprov. Det innebär även att du värdesätter mångfald och respekterar varje person, oavsett bakgrund.
Din resa börjar med en ettårig betald grundutbildning och där efter succesivt så byggs det på med övriga behörigheter. Då du kommer att hantera mycket information är din förmåga att ta till dig och förmedla teori viktig. Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att genomföra ett körprov. Det är viktigt att du som söker är medveten om att kraven på din körning är högre än för den som kör upp för sitt körkort. Eftersom du själv ska bedöma andra förares trafiksäkerhet behöver du visa en trygg, stabil och välutvecklad körning där du hanterar både trafik och komplexa situationer på ett korrekt sätt.
"Trafikverket känns som en trygg arbetsgivare. Det känns bra att Trafikverket investerar i mig för att jag ska klara mitt yrke och på så sätt ta hand om våra kunder." Säger en av våra nya medarbetare.
Vänligen observera att den här annonsen täcker in flera orter, det är viktigt att du i samband med din ansökan markerar vilken eller vilka orter du söker dig till eftersom det är mot dessa orter din ansökan kommer att prövas.
Placeringsort är: Borås, Göteborg, Skövde eller Jönköping. Varje ort har mottagningsorter utöver ordinarie placeringsort, resor är oftast över dagen och medför sällan övernattningar. För att din ansökan ska vara fullständig måste du bifoga CV, kopia på ditt betyg (lägst gymnasiebetyg eller motsvarande), samt kopia på ditt körkort (fram- och baksida). Kompletteringar görs via Min karriärsida, dock senast sista ansökningsdag. I denna rekrytering är körtest både i bil och lastbil och/eller buss som en del i urvalet. Läs gärna mer om utbildningsveckor, vad tjänsten innebär och vad du behöver tänka på inför körtestet på: Jobba som förarprövare - www.trafikverket.se.

För att bli tillsvidareanställd efter aspirantanställningen krävs att du godkänns i de examinationer som sker kontinuerligt under utbildningen.
För att bli tillsvidareanställd efter aspirantanställningen krävs att du godkänns i de examinationer som sker kontinuerligt under utbildningen. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser.
#forarprovareKvalifikationer
Vi söker dig som
har fullständig gymnasial utbildning enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
är minst 23 år fyllda alternativt fyller 23 år under 2026
har haft B-körkort i minst 3 år för manuellt växlad bil och som är utfärdat i ett EES-land
har körkortsbehörighet med minst ett par års yrkeserfarenhet från buss (D/DE) och/eller lastbil (C/CE)
har god trafik- och körvana inom vägtrafik
har yrkeserfarenhet, som Trafikverket bedömer relevant, inom kundbemötande, pedagogik eller som yrkesförare
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har grundläggande kunskaper i engelska i tal
Det kan vara meriterande om du har yrkeserfarenhet som trafikskolelärare.
Vem är du?
I rollen som förarprövare är du lugn, uppmärksam och anpassar ditt bemötande till kunden. Du gillar mötet med andra människor och har en positiv grundsyn. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, kan säkerställa att informationen når fram och anpassas till mottagaren. Du arbetar självgående och tar ansvar för din uppgift. Du kan samverka med andra på ett positivt sätt och ser vikten av att bidra till verksamheten och gruppen. Du är intresserad av trafiksäkerhet och har förmåga att fatta snabba beslut i stressade situationer. Sist men inte minst gillar du att åka olika fordon! Det är ändå där du kommer tillbringa merparten av din tid.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper samt lämplighet för yrket enligt Trafikverkets bedömning.
Läs mer här
Vill du veta mer om detta spännande yrke och hur rekryteringsprocessen ser ut. Klicka här!https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobba-som-forarprovare/
Min karriärsidahttps://www.trafikverket.se/logga-in/#min_karriarsida Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Trafikverket
