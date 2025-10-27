Yrkesförare till taxi/färdtjänst!
2025-10-27
En av våra kollegor inom taxi/färdtjänst är på väg att flytta utomlands och vi behöver därför anställa en ny stjärna till vårt gäng! Vi söker därför en trevlig och kvalitetsmedveten yrkesförare med körkort behörighet B och taxiförarlegitimation!
Vi erbjuder en rolig arbetsplats, trevliga kollegor, friskvårdsbidrag, kollektivavtal och möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring.
Som person är det viktigt att du är trygg och har ett gott omdöme eftersom du ansvarar för resenärernas säkerhet. Du har lätt för att behålla ditt lugn i alla situationer och har alltid ett positivt och vänligt bemötande mot våra resenärer. Arbetstiderna är varierande. Hos oss inom Byberg & Nordin får du en möjlighet att arbeta självständigt, ta ansvar och utvecklas.
MER OM OSS:
Byberg & Nordin Busstrafik AB är ett snart 100-årigt familjeföretag i tredje generationen, med Nordingrå i Höga Kusten som bas. Företaget grundades 1927 av August Nordin och verksamheten togs över av sönerna Gotte Byberg och Sture Nordin 1943.
Idag ägs och drivs Byberg & Nordin av Tomas Byberg, som är tredje generationen företagsledare. Sonen Jens är också aktiv i verksamheten sedan 10 år tillbaka. Bolaget omsätter ca. 550 mkr, har närmare 600 medarbetare och ca 300 fordon i flottan.
Våra kontor och depåer finns i flera områden, främst i Västernorrland, Västerbotten och i Gävleborgs län. Sedan våren 2024 är Umeå Buss och Göstas Buss i Västerbotten en del av Byberg & Nordin.
Vår verksamhet inkluderar allt från linjetrafik, on demand-trafik, skoltrafik, taxi och färdtjänst, gruppresor för företag/föreningar och expressbusstrafik. Vi är även researrangörer för resor med både buss, flyg och båt i Sverige, Norden och Europa.
Vi vill ständigt utvecklas och går före; exempelvis var vi i Härnösands kommun först i landet med helt fossilfri kollektivtrafik redan för 10 år sedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byberg & Nordins Busstrafik AB
(org.nr 556290-0372), https://www.bybergnordin.se/
Söderleden 5 (visa karta
)
881 35 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Trafikkontoret Sollefteå solleftea@bybergnordin.se 0107220379 Jobbnummer
9575640