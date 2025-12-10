Yrkesarbetare till Infrakraft - stärk vårt team inom trä och betong!
Infrakraft Sverige AB / Betongarbetarjobb / Örebro Visa alla betongarbetarjobb i Örebro
2025-12-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infrakraft Sverige AB i Örebro
, Karlstad
, Falun
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Infrakraft fortsätter att växa och vi söker nu yrkesarbetare inom trä och betong för att ytterligare stärka upp vårt team i Mälardalen. Som yrkesarbetare hos oss blir du inte bara en nyckelspelare i våra projekt, utan också en viktig kraft i utvecklingen av Sveriges framtida infrastruktur.
Om tjänsten Som yrkesarbetare jobbar du tillsammans med andra i ett stort projekt eller fler mindre projekt, från planering till överlämnande. Det kan vara nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar av exempelvis broar och andra konstbyggnader. Hos oss kommer du att arbeta i ett team där alla har en viktig uppgift - att utföra sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt med fokus på säkerhet och produktivitet.
Vi tror inte på att detaljstyra våra medarbetare så du behöver vara självgående och trygg i din arbetsroll. Vi erbjuder bra löner, sjukvårdsförsäkring och pensionspaket.
Kompetenser och personliga egenskaper För att trivas hos oss är du flexibel men samtidigt beslutsam. Du ska ha god samarbetsförmåga och en vilja att hugga i där det behövs. Vi tror att du är en driven och självständig person som gärna tar egna initiativ och kan generera resultat tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i din yrkesroll och att du har en positiv inställning till att fortsätta utvecklas inom ditt yrke. Erfarenhet inom armering är starkt meriterande. Då projekten är utspridda i Mellansverige ska du kunna arbeta på annan ort mån-tors. B-körkort är ett krav och du ska behärska svenska i tal och skrift.
Ansök nu Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mejl. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla. Vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Arbetsområde: Mellansverige. Resor i tjänst förekommer.
Kontakt Niclas Westberg, Produktionschef niclas.westberg@infrakraft.se
+46 70 602 62 22
Jennifer Albertsson, HR- och Verksamhetskoordinator jennifer.albertsson@infrakraft.se
+46 73 638 96 19 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infrakraft Sverige AB
(org.nr 559090-8686), https://www.infrakraft.se/ Arbetsplats
Infrakraft Kontakt
Hanna Söreklint hanna.soreklint@infrakraft.se 076 - 148 66 55 Jobbnummer
9637554